Vulgaires Machins de retour 10 ans plus tard avec Disruption 

L’emblématique groupe de punk rock québécois Vulgaires Machins reprend du service après une pause de 10 ans sur disque, avec le dévoilement vendredi de Disruption, son premier opus depuis Requiem pour les sourds. Le quatuor y décline 11 nouvelles chansons qui remettent en question notre rapport à la technologie et aux « réseaux asociaux », le consumérisme, la montée de la droite, la crise écologique et autres maux qu’il attribue à notre époque moderne.

Le groupe explique dans un communiqué que son nouvel opus a été inspiré par la pensée de Bernard Stiegler, philosophe français décédé en 2020 qui analysait les mutations de la société sous l’angle du développement technologique et des technologies numériques.

Le titre de l’album est d’ailleurs un clin d'œil à l’un des ouvrages de l’auteur, Dans la disruption : comment ne pas devenir fou?, et qui traite du phénomène d’accélération de l’innovation, au détriment des structures sociales et des individus qui sont dépassés par la vitesse des changements.

Des textes incisifs

Plusieurs thèmes sont abordés, comme notre sentiment d’impuissance généralisé sur Jusqu’à l’aurore, les dérives libertariennes sur Liberté ou encore le combat nécessaire contre le nihilisme qui guetterait la société d’aujourd’hui, sur Obsolète.

On retrouve sur l’album les quatre membres des premières heures de Vulgaires Machins, soit Guillaume Beauregard au chant et à la guitare, Maxime Beauregard à la basse, Pat Sayers à la batterie et Marie-Ève Roy au chant, à la guitare et aux claviers. La voix de cette dernière se fait d’ailleurs entendre plus que jamais, alors qu’elle se retrouve à l’avant-plan de plusieurs chansons.

Disruption a été réalisé par Gus van Go, qui a notamment travaillé avec Les Trois Accords et Metric et qui amène une touche grunge et synth pop à la base punk rock du son des Vulgaires Machins.

Vulgaires Machins sera en tournée à partir du mois de novembre avec le groupe de punk américain Anti-Flag. Les deux formations se rendront à Sherbrooke, à Québec, à Joliette, à Saguenay et à Trois-Rivières avant de terminer leur périple à Montréal le 19 novembre prochain.