Le Collège Boréal développera de nouveaux programmes de baccalauréat

Le Collège Boréal recevra un total de 8 millions $ en financement des gouvernements du Canada et de l'Ontario pour développer de nouveaux baccalauréats.

Plusieurs élus étaient de la conférence de presse vendredi après-midi, dont les députés fédéraux de Nickel Belt et de Sudbury, Marc Serré et Viviane Lapointe.

Le gouvernement fédéral souligne dans un communiqué que le développement de nouveaux programmes postsecondaires de langue française permettra d’accroître l’accessibilité à un enseignement de qualité supérieure pour la population étudiante partout dans la province, y compris les régions rurales.

Le Canada a besoin d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et engagée dans les communautés d’expression française , a ajouté la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Le projet sera financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario sur l'enseignement dans la langue de la minorité et l’enseignement de la seconde langue officielle.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ontario verseront respectivement 5,1 millions de dollars et un peu plus de 2,9 millions de dollars, sur une période de trois ans.

Questionné après le dévoilement, le président du collège, Daniel Giroux, prévoit offrir six baccalauréats d'ici 2024, mais dit [ne pas avoir] encore déterminé lesquels.

Plus de détails à venir