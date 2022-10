Horizon compte améliorer les services chirurgicaux de quatre hôpitaux

Le Réseau de santé Horizon annonce un investissement d’environ 6,4 millions de dollars pour améliorer les soins chirurgicaux des hôpitaux communautaires du Haut de la Vallée, d’Oromocto, de Sackville et de Sussex.

Dans l’Hôpital du Haut de la Vallée, le lancement d’un nouveau programme prévu pour novembre ou décembre 2022 devrait permettre de réaliser 360 interventions de remplacement du genou de plus par année. Horizon prévoit 350 000 $ pour acheter le matériel nécessaire et 1,5 million de dollars par année pour les ressources humaines supplémentaires.

Un autre nouveau programme, cette fois dans l’Hôpital public d’Oromocto, devrait permettre de réaliser 730 remplacements de la hanche de plus par année. Le lancement est prévu pour la fin du printemps ou le début de l’été 2023. L’investissement prévu dans ce cas est de 555 000 $.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Plus de remplacement de la hanche pourront bientôt être effectués dans l'Hôpital public d'Oromocto (archives). Photo : Radio-Canada

Dans l’Hôpital mémorial de Sackville, la salle d’opération sera rénovée et un bloc opératoire sera créé. Les travaux d’environ 2 millions de dollars devraient commencer à la fin du printemps 2023. Horizon estime que ces améliorations vont élargir l’accès aux services chirurgicaux orthopédiques, entre autres.

Enfin, dans le Centre de santé de Sussex, Horizon compte améliorer l’accès à la salle d’opération et aux cliniques grâce à des travaux de rénovation d’environ 2 millions de dollars qui doivent commencer à la fin du printemps 2023. L’établissement devrait ainsi être plus polyvalent. Horizon dit étudier la possibilité d’y offrir l’opération de la cataracte, l’endoscopie et d’autres interventions.

Cet investissement dans nos établissements et les membres de notre personnel est un grand bond en avant qui bénéficiera à toute la province , souligne la PDG par intérim d’Horizon, Margaret Melanson, citée dans un communiqué.

Nous sommes profondément reconnaissants envers les médecins, les infirmières et les membres du personnel de ces établissements concernés, sans qui la bonification des programmes dans leur collectivité ne serait possible. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec ces équipes afin d’améliorer l’accès en temps opportun de leurs patients aux services chirurgicaux dont ils ont besoin , poursuit Margaret Melanson.

Horizon ajoute qu’il faudra recruter du personnel supplémentaire pour des postes cliniques et qu’il faudra peut-être aussi en recruter pour certains autres services, dont ceux de l’imagerie diagnostique, de physiothérapie et de nettoyage et de stérilisation des dispositifs médicaux. Le réseau dit poursuivre ses efforts de recrutement.