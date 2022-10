Les centres de ski de l’Estrie sont en mode recrutement

Pour y arriver, un kiosque est bien en vue à l'accueil, dans l'espoir de recruter le plus de candidats possible. J'avais déposé mon CV en ligne, mais on m'a dit : ''Vas-y en vrai, ça a plus d'impact'' , explique Vivianne. Cette dernière a signé son formulaire de demande d'emploi au salon de l'emploi, comme plusieurs autres candidats intéressés.

Au total, 150 employés sont recherchés pour la saison hivernale. Ça fait plusieurs années que l'on fait ça. On regroupe tous nos services. La beauté et la difficulté de notre entreprise, c'est qu'on est très multiservices. On a des gens qui sont mécaniciens, d'autres qui travaillent au service à la clientèle, à la location, à la restauration. C'est le fun parce que les gens peuvent parler à tous les gestionnaires sur place et faire leur choix. C'est plus efficace , explique le directeur général de la Corporation ski & golf Mont-Orford, Simon Blouin.

Ceux qui sont arrivés CV en main ont eu droit à une entrevue ainsi qu'à quelques cadeaux. On leur donne un billet pour aller en télécabine aujourd'hui et demain, et on leur donne un billet de ski pour la saison qui vient , mentionne le directeur des opérations, François Sénécal.

La responsable des ressources humaines au Mont-Orford, Josée Gollain, en pleine séance de recrutement avec trois amies. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

La stratégie est plutôt convaincante pour Viviane et ses amies qui ont profité de la montée gratuite en plus de poursuivre le processus d'entrevue avec la responsable des ressources humaines, Josée Gollain. On passe des entrevues dans les gondoles pour leur faire découvrir à quoi ressembleraient leurs nouveaux bureaux. Avec les couleurs, c'est magnifique , s'exclame la responsable.

La beauté des paysages n'est pas le seul incitatif. À Orford comme à Sutton, les employeurs offrent un horaire flexible, un accès gratuit à la montagne et des assurances collectives aux employés permanents. Ça fait 16 ans que je travaille ici et il n'y a pas une fois où je dis que je travaille dans une station de ski où l'on ne me dit pas : ''Wow, chanceuse'' alors soyez avisés , mentionne d'un ton rieur la directrice du marketing du Mont Sutton, Nadya Baron.

Les besoins dans les stations de ski Sutton : une cinquantaine d'employés

Bromont : 332 employés

Si la pénurie de main-d'œuvre touche beaucoup de domaines, le directeur général affirme que le Mont-Orford s'en tire plutôt bien. Ça va quand même bien, mais il faut se rappeler que chaque année, il faut faire de l'embauche. On a un cycle saisonnier, surtout avec les étudiants qui nous quittent pour un emploi permanent. On a, toutefois, des défis [à recruter] dans certains secteurs comme la restauration. Dans tous les autres services, on a un excellent taux de rétention.

« On est très confiants de trouver tous nos employés pour l'hiver. » — Une citation de Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski & golf Mont-Orford

Les salaires varient selon les postes occupés. Ça commence autour de 15 $ de l'heure à l'entrée. On a des primes si les gens donnent plus que quatre jours de disponibilité et pour ceux qui reviennent pour une troisième année. Il y a des emplois qui vont jusqu'en haut de 25 $ de l'heure , explique M. Blouin.

Les journées d'embauche à Orford auront lieu samedi et dimanche de 10 à 15 h sur la terrasse. Le Mont Sutton tiendra, quant à lui, une journée de recrutement dimanche.

Avec les informations d'Alexis Tremblay.