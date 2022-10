Ottawa accorde 10 M$ de dollars aux travailleurs autonomes des arts de la scène

Cette aide de 10 millions de dollars est tirée d'une enveloppe de 60 millions du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada. Les 50 millions restants avaient été accordés en mai dernier et le Fonds lui-même avait été créé en février.

Le milieu culturel a pâti des effets de la pandémie de coronavirus, a rappelé le ministre Rodriguez. Par exemple, le produit intérieur brut (PIB) du secteur des arts de la scène n'atteint que 60 % du niveau qu'il avait au quatrième trimestre de 2019.

Pour l'année financière 2021-2022, le fédéral a injecté plus de 181 M$ pour alléger les répercussions subies par les travailleurs du secteur des arts et événements devant public, en raison de la pandémie.

Les 10 M$ annoncés vendredi iront à des pigistes qui participent à des projets au sein d'organismes tels que la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, le Vancouver Asian Canadian Theater, l'Institut canadien des technologies scénographiques, le Centre des arts de la scène du Nunavut, etc.

Le cinquième de cette somme ira spécifiquement à des artistes du Québec, a précisé M. Rodriguez, qui est député de la circonscription d'Honoré-Mercier.

La sécurité des élus

Par ailleurs, la conférence de presse tenue au Lion d'or par le ministre du Patrimoine a été interrompue dès le début par un homme qui a interpellé l'élu fédéral, sans s'identifier.

En anglais et en français, l'homme a réclamé une réaction du ministre au sujet du conflit en Ukraine, de la perspective d'une attaque nucléaire qu'il fait planer et des intentions du gouvernement canadien dans ce dossier.

Le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez. Photo : (Patrick Doyle/The Canadian Press)

Le ministre n'a pas répondu à l'homme qui a été escorté sans effusion, hors de la salle, par son attachée de presse.

Questionné par la suite sur les enjeux de sécurité entourant les élus, notamment depuis que la vice-première ministre Chrystia Freeland avait été invectivée en Alberta, Pablo Rodriguez a admis qu'il s'agissait d' un point très important .

M. Rodriguez a spécifié ne pas s'être senti menacé par l'homme qui avait tenté de perturber sa conférence de presse.

Quant à la proposition voulant qu'un gardien de sécurité accompagne chacun des ministres fédéraux, M. Rodriguez affirme qu'il n'est pas sûr de vouloir, à ses côtés, une personne qui créerait une barrière. J'aime le monde , a-t-il dit.

La question se pose néanmoins, a-t-il reconnu : c'est un équilibre qu'on cherche .

Rendre Internet plus sécuritaire

Le ministre Rodriguez a enchaîné en parlant d'un projet de loi qui aura pour but de contrer la désinformation et la haine en ligne... qui est de la vraie haine, aussi , a-t-il ajouté.

Présente dans les médias sociaux, cette haine se répercute sur le terrain, a expliqué le ministre, qui entend réclamer des géants du web qu'ils collaborent avec Ottawa.