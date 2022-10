Quatre provinces ne veulent pas qu’Ottawa utilise la police pour récupérer des armes à feu

Le Manitoba, l’Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick demandent au gouvernement fédéral de suspendre son projet visant à utiliser « les ressources limitées de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la police municipale » pour récupérer des dizaines de milliers d’armes à feu.

Dans un communiqué commun, les provinces des Prairies affirment qu’elles ont demandé à Ottawa de ne pas utiliser les forces policières pour confisquer plus de 100 000 armes à feu acquises légalement par des Canadiens .

En 2020, le gouvernement fédéral a interdit 1500 modèles d’armes de type d’assaut et s’est engagé à mettre en place un programme de rachat de ces armes à feu.

Les provinces, qui se rencontraient cette semaine pour la réunion annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice et de la sécurité publique, ont abordé cette question. Le plan d’Ottawa est fortement contesté dans les provinces des Prairies.

Le Manitoba a toujours déclaré que de nombreux aspects de l'approche fédérale en ce qui concerne les crimes commis avec une arme à feu ciblent inutilement les propriétaires légitimes d'armes à feu tout en ayant peu d'impact sur les criminels, qui sont peu susceptibles de suivre les règlements sur les armes à feu de toute façon , déclare le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, dans le communiqué.

De l'avis du Manitoba, tout programme de rachat ne peut pas éroder davantage nos rares ressources policières provinciales, qui souffrent déjà d'un taux de vacance élevé et ne se concentrent plus sur les enquêtes sur les crimes violents , ajoute-t-il. Le Manitoba est, en effet, l’une des provinces ayant le plus haut taux d’emplois non pourvus au sein de la police fédérale.

Il y a deux ans, le gouvernement fédéral a déclaré que l'utilisation des ressources policières serait coûteuse et inefficace , affirme pour sa part le ministre de la Justice de l’Alberta, Tyler Shandro.

Maintenant, le gouvernement fédéral a recours aux ressources policières pour saisir les armes à feu des Canadiens, ajoute-t-il. Il ne faut pas s'y méprendre, le programme fédéral de confiscation des armes à feu nous coûtera des milliards et n'améliorera pas la sécurité publique.

Tyler Shandro a réitéré ses intentions formulées le 26 septembre, affirmant : Le gouvernement de l'Alberta n'est pas légalement tenu de fournir des ressources et ne le fera pas.

La Saskatchewan, par la voie de son ministre de la Justice, Bronwyn Eyre, et de sa ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique, Christine Tell, dit soutenir pleinement les actions qui portent sur l’utilisation criminelle d’armes à feu illégales.

Cependant, la Saskatchewan ajoute qu’elle ne soutient pas les mesures qui ont un impact sur le respect des lois, les chasseurs, les tireurs sportifs, les éleveurs, les agriculteurs et les Autochtones qui utilisent des armes à feu pour de bonnes et légitimes raisons .

Les quatre provinces ont également demandé au gouvernement fédéral de veiller à ce qu’aucun financement de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs ne soit détourné vers le programme fédéral de confiscation des armes à feu.