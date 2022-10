La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans pour René Kègle

Après avoir plaidé coupable la semaine dernière, René Kègle a été condamné à la prison à perpétuité et ne pourra pas être admissible à une libération conditionnelle avant 20 ans pour les meurtres de Jean-Christophe Gilbert, Steve Lamy et Ophélie Martin-Cyr et à 5 ans pour une tentative de meurtre. Vendredi, un dernier face à face a eu lieu entre les familles des victimes et leur meurtrier.