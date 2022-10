COVID-19 : le N.-B. ajoute 79 décès à son bilan depuis le début de la pandémie

L’épidémiologiste en chef, Mathieu Chalifoux, a fait le point vendredi sur le processus de rapprochement des données sur le nombre de décès liés à la COVID-19.

Entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2022, 498 personnes sont décédées en raison de la maladie.

Le nombre rapporté préalablement était de 419.

De mars 2020 à janvier 2022, le nombre de décès est similaire. On voit une divergence à partir de février 2022. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Au total, la province a ajouté à ses statistiques 125 cas de personnes dont le décès est directement lié à la COVID-19 ou dont la maladie a directement contribué à la mort.

Parallèlement, 46 morts ont été enlevées du compte. Dans ces cas, la COVID-19 n’a pas contribué directement au décès de la personne.

La nouvelle méthode d'analyse de la province est en place depuis juin 2022. Depuis cette date, la province a enregistré 74 décès supplémentaires pour un total de 572 depuis le début de la pandémie.

Surtout des divergences en 2022

Il y a peu de changements dans les données en 2020 et en 2021. C’est principalement au cours de l’année actuelle qu’on observe le plus de changements.

Cela nous montre que notre décompte était correct et reflétait la réalité de la pandémie à ce moment-là. Toutefois, en commençant en 2022, nous avons vu, surtout à partir de février, des divergences , indique-t-il.

Mathieu Chalifoux, épidémiologiste au sein du bureau de la santé publique du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

« Le compte effectué pendant la vague Omicron n'a pas reflété les changements survenus au cours de cette période. » — Une citation de Mathieu Chalifoux, épidémiologiste en chef du Nouveau-Brunswick

Selon Mathieu Chalifoux, cela concorde avec l’arrivée de la vague Omicron, qui a poussé la santé publique à faire des changements majeurs à sa manière de comptabiliser les cas et les décès liés à la COVID-19.

Il explique qu’avant janvier 2022, la santé publique effectuait un suivi pour chaque décès où on soupçonnait la COVID. Avec le nombre de cas qui a submergé le pays, ce n’était plus possible. De plus, en raison des changements au dépistage, il est fort possible que certaines personnes soient décédées sans qu’on ait effectué un test PCR pour savoir si elles étaient atteintes de la maladie.

La province a effectué un exercice de révision de plusieurs certificats de décès en collaboration avec la Base canadienne de données de l'état civil de Statistiques Canada.

Selon l’épidémiologiste, le Nouveau-Brunswick n’est pas la seule juridiction à avoir apporté des changements à ses méthodes au cours de la pandémie. Malgré l’augmentation de cas, M. Chalifoux signale que le taux de mortalité de la province reste sous la moyenne canadienne. Il dit avoir confiance que les nouvelles méthodes de calcul de la province reflètent la réalité.