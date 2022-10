Les Canadiens prévoient dépenser 17 % de moins aux Fêtes cette année, dit Deloitte

L’inflation et l’incertitude économique jouent les rabat-joie à l’approche de Noël. Selon la firme Deloitte, les Canadiens s’attendent à dépenser 1520 $ pour les Fêtes en moyenne cette année, en baisse par rapport à l’an dernier, mais plus qu’en 2020.

De cette somme, 390 $ doivent aller à des cadeaux, 120 $ à des bons-cadeaux et 283 $ à l'épicerie, indique le sondage de Deloitte.

Les réductions de dépenses les plus importantes par rapport à l’an dernier toucheront, selon la firme :

Les appareils électroniques pour usage personnel (-55 %)

Les voyages (-30 %)

Les vêtements pour usage personnel (-27 %)

Seulement 15 % des répondants disent qu’ils vont magasiner pour eux-mêmes ou s’offrir des cadeaux cette année, comparativement à 20 % l’année dernière.

Jason Vickers, associé chez Deloitte, note qu'alors que les soucis des dernières années liés à la pandémie ont baissé, les inquiétudes concernant l'économie ont pris de l'ampleur.

« Il y a beaucoup d'incertitude cette année quant à la direction de l'économie, l'inflation élevée, la hausse des taux d'intérêt et tous les bouleversements géopolitiques. » — Une citation de Jason Vickers, spécialiste en commerce de détail, Deloitte

Plus de quatre répondants sur dix disent que les finances de leur ménage se sont détériorées cette année.

La hausse marquée du prix des aliments incite aussi les Canadiens à sabrer les dépenses discrétionnaires comme les cadeaux, ajoute Deloitte.

Selon le sondage, 48 % des Canadiens s'attendent à ce que la situation économique empire en 2023 (ce chiffre est de 52 % au Québec).

Les Québécois plus économes?

Les dépenses des Fêtes en Ontario et en Atlantique doivent dépasser la moyenne canadienne cette année.

Au contraire, les résidents de l'Ouest et surtout les Québécois planifient dépenser moins que la moyenne nationale.

M. Vickers note que le Québec a en revanche un taux plus élevé que la moyenne canadienne de personnes qui prévoient célébrer les Fêtes avec leurs proches et amis, ce qui serait une plus grande priorité pour eux que d'offrir de coûteux cadeaux, dit-il.

« Les Québécois sont des bons vivants et veulent célébrer avec les autres et utiliser leur argent pour ça et moins pour des achats dans les magasins. » — Une citation de Jason Vickers, associé, Deloitte

Remontée des achats en magasin

Le sondage de Deloitte indique qu'une majorité de Canadiens (51 %) préfèrent magasiner en personne plutôt qu'en ligne cette année.

Après une forte remontée l'an dernier (49 %), les achats en magasin sont maintenant à un niveau presque aussi élevé qu'avant la pandémie en 2019 (52 %).

C'était une grande surprise [du sondage cette année] , lance M. Vickers, qui ajoute que les Canadiens prévoient visiter en moyenne 5,9 magasins cette année pour leurs achats des Fêtes, comparativement à 5,3 l'an dernier et 6,4 en 2019.

« Y a encore beaucoup de consommateurs qui aiment le fait de toucher [le produit en magasin], de palper. » — Une citation de Jean-Luc Geha, professeur de marketing à HEC Montréal

David Soberman, professeur à l'École de gestion Rotman de l'Université de Toronto, abonde dans le même sens.

« Après avoir été renfermés à la maison depuis trois ans, les gens ont un désir de sortir et de faire des achats, de faire des courses comme d'habitude. » — Une citation de David Soberman, professeur en marketing

Il y voit un signe positif pour les magasins qui ont souffert de la pandémie.

Tout comme le professeur Geha, il croit toutefois que la pénurie de main-d'oeuvre risque de poser des défis aux commerçants durant la période achalandée des Fêtes.

Un répondant sur trois au sondage de Deloitte dit qu'il magasinera plus tôt cette année, espérant profiter de meilleures aubaines.

Méthodologie Pour son portrait des dépenses des Fêtes, Deloitte a sondé en ligne 1000 adultes canadiens du 6 au 12 septembre derniers. L'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population en ce qui a trait à l'âge, au sexe, à la situation financière et à la géographie , affirme la firme. La marge d'erreur associée à un échantillon de cette taille est de +/- 3 % à un niveau de confiance de 95 % , ajoute Deloitte.

Retour à la normale ou peur?

Pour le professeur Geha, la baisse des dépenses prévues pour les Fêtes cette année représente un retour à la « normale » pour ce qui est des cadeaux de Noël.

« Durant la période de la COVID, les gens avaient de l'argent, ils étaient à la maison et ils cherchaient des façons pour soit se faire plaisir, soit se récompenser, soit passer le temps. Donc oui, il y a eu une grosse période à Noël dans les années antérieures, mais là, nous sommes rendus un peu comme dans les années pré-COVID. » — Une citation de Jean-Luc Geha, expert en marketing

Il ajoute toutefois que l'inflation et la peur d'une récession semblent aussi influencer les consommateurs.

« Les gens commencent à se poser des questions au niveau de la portion du budget qui est plus discrétionnaire. » — Une citation de Jean-Luc Geha, professeur à HEC Montréal

Selon le professeur Soberman, les données du sondage présentent de mauvaises nouvelles pour certains commerçants comme les détaillants de produits électroniques, mais de bonnes nouvelles pour ceux qui vendent de la nourriture, notamment.

« Quand on parle de l'épicerie et des produits que nous nous mangeons pendant les Fêtes, là on peut avoir quand même une très bonne année [pour les commerçants], parce que quand les gens se sentent un peu négatifs face à l'avenir [...] ils veulent quand même faire quelque chose de spécial pour les Fêtes. » — Une citation de David Soberman, professeur à l'Université de Toronto

Le professeur Soberman note lui aussi qu'il y a de nombreux nuages à l'horizon pour 2023. Il espère une fin du conflit en Ukraine et une stabilisation de l'inflation, mais il redoute une récession comme plusieurs.