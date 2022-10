Fonderie Horne : Québec a ignoré les alarmes de la santé publique régionale

La santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue a fait face à des obstacles pour mesurer et faire connaître les risques liés aux émissions polluantes de la Fonderie Horne. Des documents obtenus par Radio-Canada révèlent qu’elle s’est plainte d’un manque de collaboration du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Par ailleurs, les documents démontrent qu’à plusieurs reprises, le gouvernement Legault ne s’est pas fait l’écho des craintes exprimées par la direction de santé publique (DSPu) régionale, à partir de février 2019. Entre-temps, Glencore avait essayé de convaincre le gouvernement d’écarter la DSPu du dossier.

Grâce à la Loi sur l’accès aux documents, nous avons mis la main sur des lettres, des états de situation et des comptes rendus de rencontres qui permettent de dresser une chronologie des échanges et de l’état des connaissances du gouvernement dans les trois dernières années.

Peu de collaboration du MELCC

Le 10 mars 2021, alors que la limite d’émissions d’arsenic imposée à la Fonderie Horne est encore de 200 nanogrammes (67 fois la norme québécoise), la directrice régionale de santé publique de l’époque, Lyse Landry, écrit une lettre  (Nouvelle fenêtre) au ministère de l’Environnement afin d’obtenir les données journalières de stations de mesures de la qualité de l’air de Rouyn-Noranda, entre 2017 et 2020. Elle en a besoin pour mener à bien son enquête au sujet des risques pour la population.

Deux mois plus tard, elle n’a toujours rien reçu, malgré deux relances. Le 3 mai, elle écrit  (Nouvelle fenêtre) : Jusqu’à présent, aucun suivi n’a été reçu de votre part à cet effet. [...] La direction régionale de santé publique (DSPu) vous prie de lui fournir ces informations dans les plus brefs délais, soit d’ici le 17 mai . Elle réitère son impatience le 11 mai, dans une autre lettre  (Nouvelle fenêtre) .

« La DSPu comprend difficilement le retard à transmettre ces informations, considérant qu’elles ne nécessitent pratiquement aucun traitement de la part de votre ministère avant transfert. » — Une citation de Extrait d'une lettre de Lyse Landry au MELCC, le 11 mai 2021.

La santé publique régionale recevra finalement les documents le 27 mai, soit deux mois et demi après sa demande. Et les données ne correspondent pas exactement à ce qui était requis.

On peut lire dans un autre courrier  (Nouvelle fenêtre) : La DSPu avait formellement demandé des données journalières et a reçu des données mensuelles . Par ailleurs, la santé publique n’a pas reçu les données pour l’année 2020 .

« En portant ces éléments à votre attention, la DSPu tient à vous exprimer que cette situation, ajoutée à celle résumée ci-dessus, ne fait pas état de l’esprit de collaboration qui devrait prévaloir entre les deux ministères. » — Une citation de Extrait d'une lettre de Lyse Landry au MELCC, le 6 octobre 2021.

Invitée à réagir, la porte-parole régionale du MELCC Sophie Gauthier répond, par courriel, que toutes les demandes d’information de la Direction régionale de santé publique (DSP) de l’Abitibi-Témiscamingue ont été traitées selon les règles et que le Ministère a informé la DSP du suivi de ses demandes, et ce, de manière continue .

Le cabinet du ministre de l'Environnement Benoit Charette rappelle que le gouvernement a mis en place un comité interministériel, en novembre 2019, afin d’assurer une bonne collaboration et le partage d’information entre les divers ministères .

La Fonderie Horne a demandé au gouvernement d’écarter la santé publique régionale

Le 9 juillet 2020  (Nouvelle fenêtre) , la compagnie Glencore fait parvenir une lettre au MELCC pour réclamer que de nouvelles études ne soient pas réalisées par la santé publique régionale.

Nous croyons qu’il est maintenant essentiel que ces nouvelles études soient planifiées et réalisées par des experts indépendants provenant de l’extérieur de la région et qui ne sont pas impliqués aussi directement dans le dossier , peut-on lire dans la lettre.

« Les différents intervenants impliqués, autant à la Fonderie Horne que dans les autres organisations, sont soumis à des pressions et des interférences potentielles, reliées notamment à la couverture médiatique constante du dossier ainsi que la proximité potentielle des parties prenantes directement touchées (familles, amis, collègues, etc.) » — Une citation de Extrait d'une lettre de Glencore au MELCC, le 9 juillet 2020

Questionné à savoir s’il avait donné suite à ce message, le ministère répond que le comité interministériel sur le plan d'action de la Fonderie Horne a pris acte de cette lettre , ajoutant qu’il consulte les acteurs concernés, dont la Direction régionale de santé publique .

Quant à la Fonderie Horne, elle explique par courriel qu’il s’agissait d’élargir l’expertise impliquée et d’élargir les biomarqueurs suivis. Cette approche garantirait un traitement objectif de la problématique tout en assurant de conserver un équilibre adéquat de l’impact sur les divers déterminants de la santé en jeu .

Pas d’échos des ministres aux préoccupations

C’est le 9 mai 2019 que les citoyens de Rouyn-Noranda apprennent que des enfants qui habitent dans le quartier de la Fonderie sont surexposés à l'arsenic, une substance cancérigène. Mais avant même que l’étude ne soit publiée, la santé publique régionale avait fait part de ses inquiétudes au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi qu’au ministère de l’Environnement.

Dès le 19 février 2019  (Nouvelle fenêtre) , les données circulent déjà dans l’appareil gouvernemental. À la lumière des résultats de cette nouvelle étude, la DSPu et le MELCC estiment que des cibles supplémentaires de réduction d’arsenic devront être demandées à l’entreprise , peut-on lire dans un état de situation envoyé au MSSS par la santé publique régionale.

« Pour l’arsenic, un cancérigène reconnu, les résultats sont plus inquiétants et révèlent que les jeunes enfants de ce quartier y sont surexposés [...]. Une exposition chronique à ce contaminant peut théoriquement augmenter le risque de contracter un cancer, principalement du poumon, et ce, même si l’exposition n’est pas sur une vie entière. » — Une citation de Lyse Landry, ex-directrice régionale de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, dans une lettre au MELCC, le 19 février 2019.

Le 22 février 2019  (Nouvelle fenêtre) , Lyse Landry écrit à Mme Hélène Iracà, directrice régionale du Centre de contrôle environnemental au ministère de l’Environnement que la problématique pourrait [...] s’étendre au-delà de ce quartier , car Le panache de la cheminée de la Fonderie contient des concentrations élevées de métaux lourds et se dépose dans un rayon de plus de 10 kilomètres .

Malgré tout, le 15 mai 2019, le ministre responsable de la Santé publique Lionel Carmant prend un ton rassurant à l’Assemblée nationale. Il affirme s’être entretenu avec Lyse Landry, qui lui aurait confirmé que tous les enfants sont en santé .

Nous avons joint Lyse Landry, aujourd'hui à la retraite. Celle-ci n’a pas voulu faire de commentaire.

Le cabinet du ministre Carmant réitère qu’il avait bel et bien discuté avec Lyse Landry et dit qu’il avait pris connaissance de l’état de situation .

Nous avons demandé au ministère de la Santé s’il avait fait remonter aux autorités politiques les préoccupations exprimées par la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue. Les autorités ont été tenues informées en continu de la situation de la Fonderie Horne , nous a répondu par courriel la porte-parole du MSSS Marjorie Larouche.

L’inadéquation entre les informations transmises et les prises de parole publiques du gouvernement Legault vont toutefois se poursuivre.

Le 14 juin 2019  (Nouvelle fenêtre) , la directrice de santé publique régionale réitère au ministère de l’Environnement : Nous sommes préoccupés par l’exposition des jeunes enfants du quartier Notre-Dame à l’arsenic et soutenons que des actions concrètes doivent être mises en place par Glencore Fonderie Horne afin que la population ne soit plus exposée à des concentrations atmosphériques élevées d’arsenic.

Les hautes autorités du ministère de la Santé sont avisées des mêmes craintes, le 19 juillet 2019  (Nouvelle fenêtre) , par un état de situation du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue : La Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue est préoccupée par les résultats obtenus lors de l’étude menée à l’automne 2018.

Le 17 septembre 2019, à l’Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement Benoit Charette accuse la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien d’ exacerbe[r] les inquiétudes de façon injustifiée .

Interrogé au sujet de cette déclaration passée, le cabinet du ministre de l'Environnement Benoit Charette répond que la santé et le bien-être de la population ont toujours été au coeur des préoccupations du gouvernement .

Les « risques minimes et acceptables », selon François Legault

Le 26 septembre 2019  (Nouvelle fenêtre) , l’ancien directeur national de santé publique, Horacio Arruda, déclare à Rouyn-Noranda, lors d’une rencontre du comité de suivi de l’étude de biosurveillance, que le risque n’est pas nul : La précaution est de mise. L’imprégnation est réelle, donc l’inaction est inadmissible. Tout le monde doit prendre la situation au sérieux.

Quelques jours plus tard, le 9 octobre 2019, à l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault déclare avoir posé la question à savoir s’il y a des risques pour les enfants et les personnes et il affirme avoir reçu comme réponse que les risques sont minimes .

Nous avons demandé au bureau du premier ministre qui il avait interrogé pour obtenir une telle réponse. Le premier ministre a des rencontres et des échanges avec des représentants de la santé publique , écrit son attaché de presse, Ewan Sauves, dans un courriel.

Par ailleurs, malgré les documents dont nous lui avons fait part, le cabinet de François Legault maintient sa déclaration de 2019 et la réitère.

« La santé publique nous a toujours indiqué que les risques, bien que présents, sont minimes et acceptables. On fait confiance aux experts. » — Une citation de Ewan Sauves, attaché de presse du premier ministre François Legault

Rappelons que le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau a déclaré le 6 juillet 2022 : On dépasse largement les risques normalement acceptables et que l’on souhaite éviter quand on est exposés à de tels contaminants.

La santé publique régionale écrit aussi, dans son avis rendu public le 16 octobre 2022  (Nouvelle fenêtre) , que le risque de cancer dû à l’effet combiné de l’arsenic et du cadmium dans l’air excède la valeur considérée comme négligeable au Québec .

Ce n’est qu’en 2027, si tous les critères requis par la santé publique sont respectés par la Fonderie, que le risque sera considéré par le Dr Boileau comme acceptable pour les populations les plus vulnérables.