Les tournesols de Van Gogh n’a pas été endommagée par l’attaque à la soupe à la tomate

Des activistes du groupe Just Stop Oil ont lancé de la soupe de tomates sur Les tournesols de Van Gogh au National Gallery et se sont collés au mur du musée , peut-on lire dans un tweet de Damian Gayle, journaliste du quotidien britannique The Guardian, publié vendredi matin.

La vidéo a été vue plus de 12 millions de fois sur Twitter en quelques heures seulement, provoquant la consternation chez les internautes. C'est que Les tournesols, évaluée à plus de 84 M$, est l'une des œuvres les plus célèbres du peintre néerlandais Vincent Van Gogh.

De nombreux internautes pensaient que la toile avait été endommagée par le groupe activiste environnemental, qui s'en est d'ailleurs félicité sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'art vaut plus que la vie? Plus que la nourriture? Plus que la justice? Les crises du coût de la vie et climatique ont été causées par le pétrole et le gaz naturel , a écrit le groupe sur Twitter.

Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux ont accusé les activistes d'avoir détruit un bijou de l'humanité.

Détruire une œuvre d'art créée par un homme qui vivait dans la pauvreté, exposée dans un musée accessible aux familles de la classe ouvrière, à l'aide d'une boîte de soupe qui aurait pu être donnée à une banque alimentaire. Ouais, ça leur montrera. Vous avez vraiment fait un pied de nez aux pétrolières, les amis , a ironisé un internaute sous la publication de Just Stop Oil.

Toutefois, la toile elle-même n'a pas été endommagée, a confirmé vendredi le National Gallery.

Il y a eu des dégâts mineurs sur le cadre, mais la toile est intacte. Deux personnes ont été arrêtées , a écrit le Musée sur Twitter.

Le quotidien The Guardian rapporte que l'œuvre était protégée  (Nouvelle fenêtre) par une mince couche de vitre et que le groupe Just Stop Oil avaient pris en compte ce fait avant de commettre son coup d'éclat.

D'ailleurs, dans la même journée, le même groupe activiste a aspergé de peinture l'enseigne d'un poste de police londonien  (Nouvelle fenêtre) . Vingt personnes ont été arrêtées, rapportent les médias locaux.