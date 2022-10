Le CHEO ouvre un laboratoire pour améliorer les soins aux enfants

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) a inauguré, vendredi, son nouveau laboratoire de diagnostic et de traitement modernisé pour les maladies touchant le cerveau, le cœur et d’autres organes vitaux des enfants.

L’établissement de santé pour enfants explique que son laboratoire RI/Cath et SIM – l’endroit où les experts de CHEO réalisent des radiologies interventionnelles, des cathétérismes et des simulations – commençait à montrer des signes de fatigue.

Nous travaillons avec le laboratoire RI/Cath du CHEO depuis près de 15 ans, mais il vieillit et l’équipement est devenu moins fiable , explique la Dre Jane Lougheed, cheffe du service de cardiologie du CHEO , par voie de communiqué. Les réparations deviennent plus fréquentes, et nous devons envoyer de jeunes patients gravement malades ailleurs, ce que nous n'aimons pas.

L’équipement nouvellement installé doit permettre au CHEO d’effectuer trois fois plus de procédures, précise-t-on.

Outre son impact sur les malades, le nouveau laboratoire doit permettre de former le personnel, ajoute l'hôpital.

Ce nouvel établissement aide les professionnels de la santé de toutes les disciplines à maîtriser des compétences grâce à l’apprentissage par la simulation , indique la Dre Anna-Theresa Lobos, directrice médicale de la simulation du CHEO .

Le réaménagement du laboratoire a été financé par des dons philanthropiques, notamment un don de deux millions de dollars du Canadien Pacifique, en 2017.