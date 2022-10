Cet olfactomètre, décrit comme une véritable machine à odeurs, peut même être conçu à la maison et à faible coût à l’aide d’une imprimante 3D. Il s’intègre directement à la manette du système de réalité virtuelle (HTC Vive) et diffuse des odeurs au moment où le contexte s’y prête.

L'outil utilise des vannes à réglage progressif qui contrôlent l'intensité des odeurs. Il est ainsi possible de créer des mélanges plus nuancés à partir d'un ensemble de base de quatre parfums.

Le créateur d’odeurs s’intègre directement à la manette du système de réalité virtuelle. Photo : Université de Stockholm

Il permet même que des combinaisons secrètes d'odeurs non sollicitées par le joueur apparaissent dans certains contextes virtuels spécifiques.

La diffusion d’odeurs par l’olfactomètre peut impliquer un reniflement actif de l’utilisateur. Ce dernier peut aussi sonder un objet de l'espace virtuel à des fins récréatives ou thérapeutiques pour libérer une senteur.

Nous avons utilisé l'ouverture de la manette du HTC Vive comme canal de diffusion de parfums dans la main, reliant ainsi des odeurs physiques à un environnement synthétique , note Simon Niedenthal, chercheur en interaction numérique et jeux à l'Université de Malmö.

L’équipe suédoise a testé son invention dans un jeu virtuel de dégustation de vin. Le joueur se déplace dans une cave à vin virtuelle et doit prendre différents verres à vin virtuels pour en deviner l’arôme. Le distributeur à parfums fixé au contrôleur du système libère un parfum lorsque le joueur soulève le verre.

Le joueur se déplace dans une cave à vin virtuelle et doit prendre différents verres à vin virtuels pour en deviner l’arôme. Photo : Université de Stockholm

« La possibilité de passer d'un sens de l'odorat passif à un sens de l'odorat plus actif dans l'univers virtuel ouvre la voie au développement de mécanismes de jeu entièrement nouveaux basés sur l'odorat et reposant sur les mouvements et les jugements des joueurs. » — Une citation de Simon Niedenthal, Université de Malmö

Les jeux qui seront munis du dispositif pourront aussi devenir plus difficiles au fur et à mesure que les joueurs s'amélioreront. Cela signifie que le créateur d’odeurs pourra même être utilisé pour former des dégustateurs de vin ou des parfumeurs , affirme le psychologue Jonas Olofsson, de l’Université de Stockholm, et auteur principal de ces travaux, dont le détail est publié dans l’International Journal of Human - Computer Studies (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

L'ensemble des codes, des plans et des instructions de création de l’olfactomètre est disponible en ligne, tout comme le code du jeu de dégustation virtuelle de vin.

Pour les personnes qui ont perdu leur odorat après la COVID-19, la nouvelle technologie peut représenter une possibilité de retrouver leur odorat au moyen d'un entraînement basé sur le jeu , estime M. Olofsson.