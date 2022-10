Bob Dylan rend hommage à des légendes de la musique dans son nouveau livre

Le New York Times a dévoilé de premiers extraits du prochain livre de la légende du folk rock et lauréat 2016 du prix Nobel de littérature Bob Dylan, intitulé The Philosophy of Modern Song.

Cet ouvrage, publié par l’éditeur américain Simon & Schuster, sortira aux États-Unis et au Canada le 8 novembre. La traduction du livre en français a été assurée par les éditions Fayard, sous le titre Philosophie de la chanson moderne.

Les extraits cités par le New York Times contiennent notamment des réflexions du poète et musicien de 81 ans sur des succès de Frank Sinatra (Strangers in the Night), et The Who (My Generation).

Par exemple, à propos de Sinatra, l’une des figures majeures de la musique aux États-Unis, Dylan rend hommage à son souffle vital, quelque chose qui coule dans les veines, [...] ce qui est essentiel pour rester vivant et tromper la mort.

La star du folk a commencé l'écriture de son livre en 2010 et l'ouvrage comprend plus de 60 chapitres, également sur des artistes comme Elvis Costello et Nina Simone, et sur l'art de la composition de textes et de mélodies.

La publication du travail brillant, kaléidoscopique, de Bob Dylan constituera un hommage mondial à la chanson par l'un des plus grands artistes de notre temps , avait déclaré en mars le patron de Simon & Schuster, Jonathan Karp.

Des vedettes du grand écran pour la version audio

Sur Twitter, Bob Dylan a partagé un article de Variety listant des acteurs et actrices célèbres qui ont prêté leurs voix à la réalisation du livre audio de The Philosophy of Modern Song.

Renée Zellweger lit par exemple un chapitre dédié à la chanson Come Rain or Come Shine, interprétée par Judy Garland, que l’actrice double organisée a incarnée dans le film biographique Judy en 2019.

Jeff Bridges quant à lui narre le chapitre sur Hank Williams et son classique Your Cheatin’ Heart. L’acteur a obtenu sa première nomination aux Oscars pour The Last Picture Show, un drame psychologique sorti en 1971 dont la bande-son foisonne de musique du chanteur country.

Le livre audio a aussi bénéficié de la contribution d’autres vedettes du cinéma comme Oscar Isaac, Rita Moreno, Jeffrey Wright, Sissy Spacek, John Goodman, Helen Mirren et Steve Buscemi.

Plus de 60 ans de carrière

Bob Dylan, apparu sur la scène new-yorkaise au début des années 1960, a vendu depuis plus de 125 millions d'albums à travers le monde, et prévoit être en tournée jusqu’en 2024.

Il a sorti en 2020 son 39e album studio salué par la critique, Rough and Rowdy Ways.