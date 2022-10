Lorsque Jacques Cartier débarque en Amérique du Nord, plusieurs marins de son équipage souffrent du scorbut. Ils sont soignés par les autochtones qui leur préparent des boissons à base de conifères. La haute teneur en vitamine C que ces préparations contiennent permet de combler leurs carences.

Déjà au début du 17e siècle, il est fait mention dans des récits que les colons consommaient une boisson effervescente à base de conifères.

« La recette d’aujourd’hui n’a rien à voir avec la décoction de conifère qui existait bien avant l’arrivée de Jacques Cartier. On lui prêtait alors des vertus médicinales. » — Une citation de Marie-Josée Taillefer

La bière d’épinette ne contient pas d’alcool et s’apparente plus à une boisson gazeuse.

Elle est fabriquée essentiellement avec de l’eau, du sucre, de l’essence d’épinette et de la levure de bière.

Même si les ingrédients de base ne changent pas, chacun a sa recette. Au restaurant montréalais Émile Bertrand, le maître-brasseur Barry Fleischer a lui-même inventé un procédé d’embouteillage maison selon une recette plus que centenaire.

Reportage du journaliste Paul Toutant sur le casse-croûte montréalais Émile Bertrand créé en 1898 qui fait sa propre bière d’épinette.

Le 12 février 2001 au Téléjournal, le journaliste Paul Toutant présente un reportage sur le célèbre casse-croûte Émile Bertrand. Créé en 1898, le restaurant Émile Bertrand a attiré des années les fins connaisseurs de bière d’épinette.

Le petit snack-bar de la rue Notre-Dame, qui produisait à lui seul 75 000 bouteilles par an, a fermé ses portes depuis, mais sa bière d’épinette est toujours vendue, notamment au casse-croûte Paul Patates présent dans le quartier Pointe-Saint-Charles depuis 1958.

Reportage sur la confection de la bière d’épinette. Animatrice : Marie-Josée Taillefer.

Le 23 novembre 2005, l’animatrice de L’épicerie Marie-Josée Taillefer présente un reportage sur la confection de la bière d’épinette. Elle rend visite au propriétaire du restaurant Paul patates où il se vend de la bière d’épinette depuis 50 ans.

« C’est rafraîchissant, ça a un goût particulier qu’on ne retrouve dans aucune autre liqueur. » — Une citation de Dany Roy, propriétaire de chez Paul Patates, 2005

L’animatrice rencontre Éric Rossi, propriétaire des breuvages Marco qui produit la bière d’épinette Marco selon une recette inspirée de la tradition.

La bière est faite à partir de l’épinette noire, un conifère très présent dans nos forêts dont on extrait l’huile ou la sève. En plus de l’eau, du sucre et de l’essence d’épinette, Éric Rossi explique qu’il intègre un peu de bicarbonate de soude pour ajouter plus de pétillant à sa bière d’épinette.

C’est la fermentation du produit à l’intérieur d’une chambre chaude qui provoquera le gaz et qui mettra les bouteilles sous pression.

L’animatrice nous explique également que l’on retrouve des boissons gazeuses en épicerie qui porte le nom de bière d’épinette, mais on est alors bien loin de retrouver ce goût de sapinage de la traditionnelle boisson fermentée.