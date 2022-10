Un automobiliste de la N.-É. heurte une voiture de police et frôle un policier

Selon la GRC , un agent effectuait un contrôle routier d'un véhicule sur l’autoroute 101.

Il était hors de sa voiture de police, quand un véhicule qui passait l'a percutée. L’agent qui parlait au conducteur qu’il avait arrêté a failli être touché, mais il n'a pas été blessé.

Le conducteur a été ébranlé , selon la police, et n'a pas non plus été blessé. L'homme d’Halifax, âgé de 31 ans, s'est vu remettre une contravention pour omission de se déplacer et une amende de 350 $ pour une première infraction.

L'incident a été capturé par une caméra à l'intérieur du véhicule de police, qui était garé derrière et légèrement à gauche de la voiture qui a été arrêtée pour le contrôle routier.

Le porte-parole de la GRC , le caporal Guillaume Tremblay explique que les véhicules de police sont généralement garés légèrement décalés du véhicule arrêté pour donner aux agents un espace plus sécuritaire dans laquelle travailler.

C'est la raison pour laquelle notre agent n'a pas été touché , dit Guillaume Tremblay.

Ça lui laisse cette zone pour travailler en toute sécurité et, heureusement, c'était juste assez pour qu'il ne soit pas touché.

Le conducteur de la voiture qui passait ainsi que le policier n'ont pas été blessés. Photo : Gracieuseté : GRC

Les deux véhicules ont subi des dommages mineurs.

La voiture de police avait ses feux clignotants allumés au moment de la collision.

La GRC rappelle aux automobilistes qu’ils doivent ralentir à 60 km/h lorsqu'un véhicule d'urgence est arrêté avec ses feux clignotants, ou respecter la limite de vitesse si elle est inférieure à 60 km/h.

Sur les routes à deux voies ou plus allant dans la même direction, les conducteurs doivent aussi se déplacer si possible dans la voie la plus éloignée du véhicule arrêté.