Un corps est retrouvé près de Saint-François-de-Madawaska

Les services de recherche et de sauvetage ont retrouvé le corps d’une personne dans le fleuve Saint-Jean, à Saint-François-de-Madawaska.

Selon des témoins, des opérations de secours se sont déroulées depuis jeudi soir. Un hélicoptère a survolé la région et des petites embarcations ont parcouru le secteur.

Vers 11 h 30 vendredi, un corps a été repêché.

En plus de la GRC, des pompiers des brigades de Saint-François et de Lac Baker ont participé aux recherches. Des agents des services de la faune et des pêches du Maine étaient aussi sur place.

Plus de détails à venir