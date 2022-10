LHJMQ : les Islanders de Charlottetown en mode reconstruction

On commence, on recommence, encore et encore. Les Islanders pratiquent leurs automatismes en ce matin d'octobre. Et il y a du travail pour une équipe insulaire renouvelée à plus de 50 % durant l'intersaison.

« Cette année sera différente. On a beaucoup de nouveaux joueurs. C'est beaucoup de travail, d'enseignement. On regarde beaucoup de vidéos et on multiplie les rencontres en individuel avec les joueurs pour les habituer. » — Une citation de Guy Girouard, entraîneur-assistant, Islanders de Charlottetown

Après des années de succès, l'heure est à la reconstruction pour les Islanders de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Place à la reconstruction

Après des années de succès, ponctués par une finale perdue de la coupe du président l'an passé au détriment de Shawinigan, les Islanders débutent un nouveau cycle. Les vétérans et principaux artisans des victoires passées, tels que Lukas Cormier, Patrick Guay ou encore Xavier Simoneau sont partis.

Ils ont laissé leur place à beaucoup de jeunesse et d'inexpérience. Malgré tout, pas question de parler d'une simple saison de transition pour Guy Girouard. Quand tu es en reconstruction, le but n'est pas de le rester trop longtemps. On espère que cela ne durera pas trois ans , assure-t-il.

Les Islanders de Charlottetown veulent déjouer les pronostiques et éviter les bas-fonds du classement. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Une nouvelle équipe est née

Jeunes et vétérans l'acceptent, tous patinent dans le même sens. Francesco Lapenna a déjà connu cette transition d'une équipe victorieuse à une équipe en reconstruction lors de son passage à Drummondville. Aujourd'hui le gardien partant des Islanders livre un portrait lucide de la situation.

« L'an passé, on avait vraiment une bonne équipe. On était content de se rendre en séries. Mais comme toutes les choses dans la vie, il faut savoir continuer et penser à autre chose. Cette année, on est jeune, mais on a un beau groupe. Tout le monde travaille fort ensemble et on s'améliore chaque jour. » — Une citation de Francesco Lapenna, gardien, Islanders de Charlottetown

Pour les vétérans des Islanders de Charlottetown, le rôle est simple : montrer l'exemple et jouer le rôle de grand frère auprès des plus jeunes. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Une parfaite alchimie ?

Francesco Lapenna et Alexis Michaud représentent idéalement cette nouvelle équipe. D'un côté, le meilleur gardien de la LHJMQ joue un rôle de grand frère, pendant que le jeune attaquant québécois poursuit son apprentissage.

C'est notre job des gars les plus vieux d'apprendre aux nouveaux puis de montrer comment faire et être précis, faire attention aux détails , explique Francesco Lapenna.

Et Alexis Michaud d'ajouter sous le regard amusé de son coéquipier, j'ai vraiment été chanceux d'avoir des vétérans extrêmement accueillants comme Franky (le surnom de Francesco dans le vestiaire). Ils sont des grands frères pour moi. Ils m'aident et me soutiennent , assure le jeune québécois de 16 ans.

Grand artisant de la réussite de l'équipe, Jim Hulton a prolongé son contrat avec les Islanders de trois saisons supplémentaires. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Une passation des pouvoirs qui va se poursuivre tout au long de l'année en douceur et en terrain connu. La confiance des dirigeants à leurs entraîneurs, Jim Hulton et Guy Girouard en tête – ils ont prolongé leurs contrats de trois années supplémentaires – invite à la stabilité et offre un gage de succès dans l'avenir.

« C'est notre objectif, prouver au monde qu'ils ont tort. On a un très bon entraîneur qui est capable de créer des miracles. » — Une citation de Alexis Michaud, attaquant, Islanders de Charlottetown

L'objectif sera une nouvelle fois de déjouer les pronostiques, un rôle qui colle parfaitement aux Islanders de Charlottetown.