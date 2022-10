Conservation de la nature Canada avait lancé le 22 avril 2022 une ambitieuse campagne de financement, qui visait à amasser 13 millions de dollars pour acheter des terres appartenant à la compagnie Domtar afin d'en faire une aire de conservation privée.

Cette campagne s’est terminée cinq mois plus tôt que prévu, selon l’organisme, qui pourra aller de l’avant avec l’achat des terres, dont le coût total s’élève à 46 millions de dollars.

Selon Conservation de la nature du Canada, 330 000 donateurs privés ont contribué à la campagne de financement qui s’est conclue en un temps record .

L’appui impressionnant que CNC a obtenu des secteurs à la fois public et privé témoigne de l’engagement du Canada à protéger la biodiversité boréale, les bassins hydrographiques et les collectivités locales, et à promouvoir le stockage et la séquestration naturels du carbone , écrit Rob Melton, premier vice-président, commercialisation des pâtes et papiers de Domtar.

L’argent amassé va permettre de protéger une superficie de 1500 kilomètres carrés de forêt boréale.

Il s’agit du plus important territoire protégé par une initiative privée au Canada, selon l’organisme.

Le projet, baptisé Terres boréales, vise notamment à protéger la biodiversité dans la région, qui abrite plusieurs espèces menacées comme le caribou forestier et deux espèces d'oiseaux, soit la paruline du Canada et le moucherolle à côtés olive.

« Le projet Terres boréales n’est qu’un exemple des changements positifs qui se produisent lorsque nous unissons nos efforts en vue d’atteindre un objectif commun. » — Une citation de Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada

Les gouvernements de l’Ontario et du Canada appuient ce projet, fournissant respectivement 2,2 et 17 millions de dollars en financement.

Terres boréales a déjà un projet de conservation du caribou en place, en collaboration avec la Première Nation de Constance Lake.

Le plan de gestion du territoire est toujours en élaboration par l'organisme.