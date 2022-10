Tunnel Louis-H.-La Fontaine : « Ça va être le capharnaüm »

Les camionneurs redoutent les conséquences de la fermeture, dès le 31 octobre, de trois voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui relie Montréal et Longueuil, pour des travaux de réfection majeurs.

Cette fermeture, dont les détails ont été rendus publics jeudi par le ministère des Transports du Québec ( MTQ ), laissera aux conducteurs deux voies en direction de Montréal et une seule en direction de la Rive-Sud.

En entrevue à Tout un matin, Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert basé à Boucherville, ne cache pas ses appréhensions.

« Nous espérons que beaucoup d’automobilistes vont prendre le transport en commun pour laisser de la place aux autobus et aux camions lourds, parce qu’on n’a pas d’alternatives, vraiment pas. » — Une citation de Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert

On est en discussion avec le ministère des Transports pour examiner certaines configurations d’équipements qui nous permettraient de faire de grands trains routiers et porter deux conteneurs à la fois, ce qui réduirait aussi les GES.

Il demande également au MTQ et à la Ville de Montréal de permettre certains accès pour faciliter ce genre de déplacements, augmenter les poids sur ces camions durant cette période . Il confie aussi être en discussion avec ses clients et avec les autorités pour tenter de changer certains horaires de travail.

Il y a des choses qu’on a examinées avec notre clientèle pour déplacer des mouvements comme travailler de nuit, bien qu’on n’ait pas la main-d’œuvre , reconnaît M. Robert.

Les chaînes d’alimentation, les grands grossistes ne sont pas équipés ou ont un personnel réduit, ajoute-t-il.

Problèmes d'approvisionnement

Embouteillage majeur sur les voies menant vers le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Alain Chevrier, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, pense aussi que la fermeture des trois voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine créera un problème majeur pour l’approvisionnement des entreprises .

Il pense qu’il faudra étaler la période de transport des marchandises pendant toute la journée et même durant la nuit si cela est possible, ce qui entraînerait l’obligation pour les entreprises réceptrices de marchandises d’accepter elles aussi d’avoir des employés disponibles la nuit .

Ce ne sera pas facile, rétorque Michel Robert.

« Même si je demandais à mes chauffeurs de travailler de nuit, je vais avoir le lendemain des lettres de démission sur mon bureau. » — Une citation de Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert

On va peut-être déplacer des plages horaires plus tôt le matin […], mais avec la rareté de la main-d’œuvre que l’on vit actuellement, ce sera très difficile […] Mais quand on enlève un tube complètement (tube du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine), c’est comme tenter de faire passer un carré dans un cercle. Ça ne passera tout simplement pas , poursuit M. Robert.

Train de marchandises et conteneurs au Port de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Peut-on se passer du port de Montréal pour décharger la marchandise?

La réponse est non. Pas en ce moment, explique Michel Robert. Avec la congestion des chaînes logistiques, on est déjà en retard de plusieurs centaines de conteneurs actuellement , dit-il.

« Les quais du port comme les terminaux ferroviaires dans l’ouest de l’île sont au maximum de leur capacité, en pleine congestion. Que va-t-il arriver à partir du 31 octobre? Dieu seul le sait, mais ça va être le capharnaüm. » — Une citation de Michel Robert, président et chef de la direction du Groupe Robert

Actuellement, dit-il, les infrastructures portuaires ne permettent pas d’envisager l’utilisation du port de Contrecœur.

Allons-nous vers un ralentissement des chaînes d’approvisionnement? Dans certains cas, oui, répond M. Robert. Certains grands clients qui ont des arrivages réguliers de conteneurs ou qui font de l’exportation, ça va ralentir, c’est certain.

Ces retards auront aussi des conséquences monétaires, conclut-il. Un aller-retour entre la Rive Sud et Montréal occasionnera des coûts exorbitants qui seront refilés à notre clientèle.

Un dur passage obligé, selon l’Association du camionnage du Québec

Entrevue avec Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec sur la fermeture annoncée de trois voies du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ce sera extrêmement pénible, coûteux et nous craignons de forts retards sur la livraison de marchandises , selon Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec.

« Il pourrait y avoir un certain moment une rupture dans les chaînes d’approvisionnement. » — Une citation de Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole, se veut rassurante.

« Je n’envisage pas de catastrophe […] ça va être difficile, mais ce ne sera pas une catastrophe. » — Une citation de Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole

Elle rappelle les mesures mises en place pour atténuer la pression qui résultera de la fermeture d’un des tubes du tunnel.

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un comité tactique va évaluer les heures de pointe et toutes les mesures mises en place pourront être bonifiées et améliorées, s’il y a lieu , assure-t-elle.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, axe routier majeur dans l’est de la région métropolitaine, est emprunté chaque jour par quelque 120 000 véhicules, dont 13 % de poids lourds.