Protection du rivage : l’amende va bondir à 50 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard compte augmenter le montant maximal de l’amende prévue en cas de dommage infligé à la zone tampon le long des côtes et des cours d’eau de la province. L’amende passerait de 3000 $ à 50 000 $.

La province protège ces zones tampons depuis la fin des années 1990. Il faut notamment un permis pour couper des arbres ou perturber le sol à proximité de l’eau.

Mais les faibles amendes ne dissuadent pas toujours les acheteurs de propriétés côtières de couper les arbres, explique le ministre de l'Environnement, Énergie et Action climatique, Steven Myers. Le problème devient chaque jour de plus en plus grave.

Augmenter l'amende est une première étape pour régler le problème du manque de respect des lois sur la protection des rivages, selon le ministre de l'Environnement, Énergie et Action climatique, Steven Myers. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Son ministère et celui de la Justice préparent un changement législatif afin d’augmenter l’amende. Dans certains cas, l’amende de 50 000 $ n’arrêtera pas les gens d’agir, mais nous espérons qu’elle dissuadera la majorité d’entre eux , explique le ministre Myers.

Des lois non respectées

Le ministre Myers rappelle qu’un ostréiculteur a perdu des centaines de milliers d’huîtres en avril en raison d’une coulée de boue à un endroit où un voisin avait coupé des arbres.

Nos lois sont volontairement ignorées. En gros, on s’en moque , affirme Steven Myers.

Dans ce cas particulier, indique le ministre, le gouvernement a cherché un avis juridique.

Son gouvernement emploie d’autres moyens pour convaincre les intervenants à respecter les règles. Selon le ministre, tous les constructeurs ont été prévenus qu’ils perdraient leur permis s’ils font des travaux dans les zones tampons.

Bientôt un plan d’adaptation au changement climatique

Steven Myers ajoute que le plan d’adaptation au changement climatique préparé par son ministère est à l’étape d’ébauche et qu’il espère le rendre public d’ici quelques semaines.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La dune de Brackley Beach avant et après Fiona. Photo : AFP / The Coastie Initiative

Le plan portera sur l'environnement côtier, la construction domiciliaire, les infrastructures publiques et les ouragans, explique-t-il.

Le ministre prévoit un document imposant qui donnera à la population une idée plus précise de ce qui est possible dans le contexte du changement climatique.