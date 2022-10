Le déploiement d’infirmières en Ontario, un coup de communication à 23 000 $

Deux vols militaires transportant un petit nombre d’infirmières et de médecins de Terre-Neuve à Toronto au printemps 2021 ont coûté presque 23 000 $ au gouvernement fédéral.

Les vols, à bord d’un appareil C-130 Hercules et organisés par Ottawa alors qu'une vague de COVID-19 déstabilisait les hôpitaux ontariens, n’ont transporté que 9 et 7 travailleurs de la santé, respectivement.

La Défense nationale indique que les deux vols militaires, qui ont suivi des conférences de presse où le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador a serré la main des infirmières sur le tarmac, étaient nécessaires pour protéger la santé des infirmières.

Pourtant, les deux équipes de travailleurs de la santé ont pris des vols commerciaux en revenant à Terre-Neuve.

Une troisième équipe envoyée en Ontario quelques semaines plus tard, cette fois-ci sans point de presse, n’a pas bénéficié d’un vol militaire.

Les documents obtenus par Radio-Canada montrent que : Le 26 avril 2021, huit travailleurs de la santé ont embarqué dans un avion C-130 Hercules, à Saint-Jean. Une autre infirmière est montée à bord, à Deer Lake, avant que l'avion atterrisse à l’aéroport Pearson de Toronto. La facture : 11 982 $, soit 1331 $ par personne.

avant que l'avion atterrisse à l’aéroport de Toronto. La facture : 11 982 $, soit 1331 $ par personne. Le 5 mai, cinq travailleurs ont pris l’avion à Saint-Jean. Une personne a embarqué à Deer Lake et une à Stephenville . Le coût du voyage : 10 762,56 $, soit 1538 $ par personne.

Les manifestes de vol obtenus par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l’accès à l’information montrent que les avions n’ont transporté aucun autre passager et aucun fret.

Dans une déclaration, la Défense nationale soutient qu’il était important d’assurer la sécurité et spécialement la santé des infirmières dans une période ou la COVID était omniprésente, étant donné leur rôle important d’offrir du support additionnel à l’Ontario .

Allison, une membre de la première équipe de travailleurs de la santé envoyée en Ontario, répond aux questions des médias, le 26 avril 2021. L'urgentologue est aussi l'épouse du premier ministre. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Malgré ces préoccupations, les infirmières n’ont pas été rapatriées à Terre-Neuve par les Forces armées canadiennes.

Une troisième équipe de travailleurs de la santé a été envoyée en Ontario le 24 mai, et elle a pris un vol commercial.

À l’époque, une vague de COVID-19 déferlait sur plusieurs villes canadiennes et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, avait promis d’épauler l’Ontario en envoyant des équipes de travailleurs dans les hôpitaux de la région de Toronto.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, répond aux questions des médias lors d'une conférence de presse organisée dans un hangar près de l'aéroport international de Saint-Jean, le 26 avril 2021. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le 26 avril et le 5 mai 2021, des vols commerciaux entre Terre-Neuve et Toronto étaient disponibles, selon les responsables des aéroports de Saint-Jean et de Deer Lake.

Tammy Priddle, présidente-directrice générale de l'aéroport régional de Deer Lake, indique qu'Air Canada a exploité un vol direct vers Toronto le 26 avril et le 5 mai 2021.

Ryan Howell, porte-parole de l'aéroport international de Saint-Jean, note qu'il n'y a pas eu de vols directs vers Toronto aux deux dates. Pourtant, WestJet et Air Canada ont offert des vols vers Montréal et Halifax.

Andrew Furey n'a pas voulu accorder d'entrevue. Dans une déclaration, la porte-parole du premier ministre, Meghan McCabe, affirme que la planification et la logistique ont été effectuées par le gouvernement fédéral .