Une proposition en santé mentale créée des remous dans la campagne municipale à Windsor

M. Holt a déclaré cette semaine que s'il était élu, il pousserait la Ville à financer un projet pilote de trois ans pour les services d'urgence en santé mentale, puis ferait pression pour que le gouvernement provincial prenne la relève. Pour ce faire, il arrêterait le projet de tramway Legacy Beacon prévu sur la rivière et annulerait les nouvelles glissades d'eau au parc aquatique Adventure Bay.

Selon lui, ce projet permettrait de s'assurer que les gens ne se retrouveront pas en prison ou aux urgences de l'Hôpital régional de Windsor .

Nous sommes confrontés à des défis sociaux incroyables dans notre communauté , a souligné le candidat jeudi. Nos services en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie ne peuvent pas gérer l'énorme augmentation des problèmes et des personnes que nous avons vues dans les rues au cours des cinq dernières années.

Le maire sortant Drew Dilkens parle d'une proposition risquée qui va coûter aux contribuables. (Archives) Photo : Chris Ensing/CBC

Une proposition critiquée

Pour le candidat à la réélection, Drew Dilkens, a pour sa part qualifié la proposition de risquée .

Chris Holt part sans connaître tous les faits, sans parler avec ses partenaires , estime le maire sortant. Le plan qu'il a présenté parle de dépenser 9 millions de dollars de l'argent des contribuables pour financer des projets qui relèvent de la responsabilité de la province de l'Ontario.

Pour Chris Holt, son idée ressemble au plan de Drew Dilkens pour créer un centre d'accueil 24/7 pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Une observation critiquée par M. Dilkens qui affirme que son plan n'utilisera pas l'argent de la ville.

De leur côté, l'Hôtel-Dieu Grace Healthcare et l'Hôpital régional de Windsor ont publié une déclaration commune indiquant ne pas avoir eu de conversation au sujet de cette promesse de campagne de M. Holt.

Mercredi, Drew Dilkens a également publié sur Twitter  (Nouvelle fenêtre) une lettre envoyée au nom du PDG de l'Hôtel-Dieu Grace, Bill Marra, indiquant que l'établissement n'avait aucune discussion de collaboration ou des opportunités de partenariat avec des candidats municipaux comme cela a été sous-entendu.

J'ai communiqué avec le maire Drew Dilkens et le président-directeur général de l'hôpital régional de Windsor, David Musyj, pour leur assurer que nous ne sommes en aucun cas impliqués , indique la lettre.

CBC n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante que la lettre provenait effectivement de M. Marra.

M. Holt s'est défendu en expliquant que sa campagne a contacté l'Hôtel-Dieu Grace pour confirmer leurs statistiques sur leur projet de créer une salle d'urgence spécifique à la santé mentale dans le centre-ville.

Il n'a jamais été sous-entendu que nous avions une relation de travail avec eux , a-t-il dit. Nous faisons simplement nos devoirs. C'est une campagne électorale et vous ne concluez pas d'accords et de protocoles d'entente pendant une campagne électorale.

Rukshini Ponniah-Goulin, directrice générale du refuge de la Downtown Mission Photo : CBC/Dale Molnar

Des soutiens communautaires

La proposition de Chris Holt a notamment le soutien de la directrice générale du refuge Downtown Mission. Rukshini Ponniah-Goulin explique que bon nombre de la clientèle de son organisme font face à des enjeux de santé mentale.

Elle se dit prête à collaborer avec tout politicien ou partenaire communautaire dans ce domaine.

Nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie , note-t-elle. Au cours des six derniers mois, et même de la dernière année, nous avons constaté une énorme augmentation d'un mois à l'autre. Si nous avons un peu de soutien au centre-ville de Windsor, ce serait formidable.

