Mairie de Winnipeg : Glen Murray perd des appuis mais demeure le favori

Le sondage en ligne, réalisé entre le 6 et le 11 octobre auprès de 496 adultes de Winnipeg, indique que Glen Murray a le soutien de 28 % des électeurs décidés de Winnipeg.

Il s'agit d'une baisse d’intentions de vote par rapport au coup de sonde de septembre de Probe Research, selon lequel Glen Murray bénéficiait alors de l'appui de 40 % de l'électorat décidé.

Maire de Winnipeg entre 1998 et 2004, Glen Murray s'est dit heureux de constater qu'il est en tête dans tous les sondages de 2022 et que sa campagne trouve un écho auprès des électeurs.

Mais aucun sondage ne nous fera jamais tenir pour acquis l'importance de la voix et du soutien de chaque Winnipégois. Nous continuerons à faire campagne comme si nous avions une voix de retard , précise Glen Murray dans un communiqué.

Murray recule, mais personne n’avance

Le sondage Leger, publié le 12 octobre, suggère que la perte de soutien de Glen Murray ne s'est pas traduite par une vague de soutien significative pour tout autre candidat, y compris pour Scott Gillingham, qui a commandé le sondage.

D’après ce sondage, Scott Gillingham, conseiller de St. James, est en deuxième position dans la course à la mairie avec 19 % de l'appui des électeurs décidés. Ce chiffre est en hausse par rapport au sondage Probe Research de septembre qui lui donnait 15 % d'appuis, mais le pourcentage de cette augmentation (4 %) est équivalent à la marge d'erreur du sondage Leger.

Scott Gillingham affirme néanmoins qu'il gagne du terrain dans cette course, car les électeurs portent un regard critique sur Glen Murray et la course sera serrée .

Selon le vice-président responsable du centre du Canada chez Leger, Andrew Enns, les candidats gardent leurs propositions les plus importantes pour les dernières semaines de la campagne.

« Nous sommes en octobre maintenant et les gens commencent à prêter plus d'attention à la campagne. » — Une citation de Andrew Enns, vice-président de Léger responsable du centre du Canada

Le sondage Leger rapporte aussi que 87 % des répondants sont sûrs qu’ils iront voter ou qu'il est très probable qu’ils voteront le 26 octobre.

Quant aux thèmes qui devraient être la priorité du prochain maire, 55 % des répondants notent la sécurité publique et la lutte contre la criminalité. La hausse des prix et du coût de la vie est une priorité pour 38 % des répondants.

Seulement 4 % des répondants veulent que le prochain maire encourage le développement résidentiel, y compris dans les banlieues de Winnipeg, et augmente le nombre de voies cyclables réservées dans les rues de la capitale manitobaine.

Et les autres candidats

Ce sondage suggère par ailleurs que le conseiller municipal de Charleswood-Tuxedo-Westwood, Kevin Klein, s'est hissé en troisième position, avec 14 % des intentions de vote. Il s'agit d'une hausse de quatre points de pourcentage par rapport au sondage de Probe Research publié en septembre.

Les sondages sont comme les opinions. Tout le monde en a, déclare Kevin Klein. Ce que nous entendons, c'est que je suis en tête et que les sondages n'atteignent pas efficacement les banlieues.

Quant au candidat Shaun Loney, le sondage le place en quatrième position, avec 13 % de soutien populaire. Ce chiffre est en baisse d'un point par rapport au sondage réalisé en septembre.

Tom Code, le porte-parole de Shaun Loney, affirme qu'il ne fera aucun commentaire sur l'exactitude du sondage Leger, mais que leur équipe de campagne constate une vague de soutien.

Pour les autres candidats, le sondage place Jenny Motkaluk en cinquième position avec 8 % des intentions de vote, suivie de Robert-Falcon Ouellette avec 7 %, Rick Shone et Rana Bokhari avec 4 % chacun et Don Woodstock avec 1 %.

Chris Clacio et Idris Adelakun ont un total combiné de 1 % des intentions de vote, selon ce sondage.

Le vote par anticipation dans la course à la mairie de Winnipeg est ouvert jusqu'au 21 octobre. Le jour du scrutin est le 26 octobre.