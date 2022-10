Réforme municipale : Jean-Guy Finn craint que les changements fiscaux soient oubliés

Celui qui a présidé la commission sur la gouvernance locale insistait notamment, dans son rapport de 2008, sur la réduction du nombre d’entités municipales.

Cela en en voie d'être réalisé, sous la gouverne du ministre Daniel Allain.

La réforme de la gouvernance locale est pilotée par le ministre Daniel Allain. Photo : Radio-Canada

Toutefois, il manque encore un gros morceau, rappelle monsieur Finn, un élément qui pourrait venir gâter la sauce de cette réforme municipale.

Le succès de la réforme d'envergure qu'a entrepris le gouvernement depuis un an dépend d'une réforme du régime fiscal, qui doit l'accompagner , insiste-t-il. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on risque d'hypothéquer la réforme elle-même et de ne pas bénéficier de ses retombées.

Pas l'un sans l'autre

Il est risqué, à son avis, d'attendre jusqu'en 2025 pour réaliser cette réforme fiscale.

Cela a pour effet de remettre cette question-là après la prochaine élection , explique-t-il. Et cela risque de tomber dans l'oubli et la seule chose qu'on aurait finalement c'est une réforme de structure sans réforme fiscale. L'un ne va pas sans l'autre.

Il souligne que les gouvernements locaux sont en quelque sorte dépendants de transferts de revenus du gouvernement sous la forme de financement communautaire et de péréquation.

« Tout ce qu'on a proposé à ce moment-ci, c'est de garder ce même montant de 56 ou 58 millions de dollars par année de transferts pour les cinq prochaines années, sans savoir comment tout ceci va s'arrimer avec une réforme fiscale qui viendrait après 2025. » — Une citation de Jean-Guy Finn , ex-président de la commission sur la gouvernance locale

Financer les responsabilités accrues

Jean-Guy Finn note que les nouvelles municipalités et les commissions de services régionaux vont avoir de nouvelles responsabilités.

Donc, je pense que ces nouvelles municipalités sont en droit de voir comment elles vont financer l'ensemble de leurs responsabilités incluant les nouvelles, par le biais des commissions de services régionaux , plaide-t-il.

Il pense que le gouvernement provincial devrait évacuer le champ de taxation foncière, en partie, et transférer aux municipalités un certain nombre de points de taxation qui leur permettrait de lever elles-mêmes les revenus dont elles ont besoin pour livrer les services.

Mais, à l'heure actuelle, la province occupe une bonne partie du champ de taxation municipal dans l'ordre d'à peu près 600 millions de dollars par année , poursuit-il. Si, au moins, on prenait une partie des revenus que la province retire de ce champ de taxation et le transférait aux municipalités, on améliorerait du même coup l'imputabilité et la transparence parce que ce serait le même gouvernement qui collecte les revenus et les dépense.

« À l'heure actuelle, tout ça est un peu confus parce qu'il y a une partie des revenus dépensés par les municipalités qui viennent de la province sous forme de transferts. » — Une citation de Jean-Guy Finn , ex-président de la commission sur la gouvernance locale

Comme une douche froide

L'aspect financier de la réforme municipale est à l'ordre du jour de la réunion annuelle de l'Association francophone des municipalités, qui se tient cette fin de semaine, à Edmundston. Il ne fait pas de doute que cette question va aussi alimenter les discussions de coulisses entre élus.

Le maire de Bertrand et président de l'AFMNB, Yvon Godin, a indiqué qu'il ne serait pas candidat à la mairie de la nouvelle entité municipale nommée Rivière-du-Nord. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Il s'agira aussi de la dernière réunion annuelle à titre de président de l' AFMNB pour le maire de Bertrand, Yvon Godin. Il a décidé de ne pas briguer la mairie de la nouvelle municipalité de Rivière-du-Nord, mais il va tout de même tenter de se faire élire comme conseiller, le 28 novembre.

Il ne cache pas que ce sont justement les lacunes du cadre financier de la réforme municipale qui ont eu le plus de poids dans sa décision de ne pas se représenter comme maire.

Les maires et les conseillers vont être pris à un moment ou l'autre à prendre des décisions difficiles , déplore-t-il. Avec un manque d'argent suffisant pour offrir les services, il s'agira soit couper les services, soit d'augmenter les taxes.

Chances inégales?

À Saint-Quentin, la mairesse Nicole Somers va finalement se présenter à la mairie de la nouvelle municipalité qui va porter le même nom. Mais elle admet qu'elle a eu besoin de quelques tapes dans le dos pour la convaincre.

Le cadre financier de cette réforme municipale, justement, l'a beaucoup fait hésiter.

On parle de financement qui n'est pas garanti , mentionne-t-elle. Ce n'est pas très bien accueilli, surtout dans les petites régions rurales. Ce n'est pas un financement qu'on peut budgéter. C'est un peu plus difficile, mais on va espérer que le gouvernement sera à la bonne place quand il y aura des demandes d'aide financière pour joindre les deux bouts ou poursuivre nos projets.

Nicole Somers admet qu'elle a eu besoin d'un peu d'encouragement pour se présenter à la mairie de la nouvelle municipalité, qui portera également le nom de Saint-Quentin. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

De telles réactions ont amené certains observateurs de la scène politique, notamment le constitutionnaliste Michel Doucet, à se demander si on n'assistait à un retour aux années 1950 en matière de financement des municipalités, à une remise en question du programme Chances égales pour tous de Louis J. Robichaud.

Plus contextuel que structurel

L'ex-sous-ministre Jean-Guy Finn estime que des municipalités pourraient bien se tirer d'affaire sans occuper une plus grande partie du champ de taxation foncière, étant donné l'augmentation des évaluations des propriétés.

Mais ça, c'est un concours de circonstances , prévient-il. Rien ne dit que dans trois ans les municipalités feront face à la même situation et aux mêmes conditions favorables. Si vous combinez ce que le ministre a offert comme stabilité, c'est-à-dire cinq ans avec le programme de subvention de 58 millions, les municipalités vont probablement pouvoir s'en sortir sans augmenter le taux de taxation de manière trop importante. Mais ça ne veut pas dire que c'est la situation qui va prévaloir à plus long terme.

Il indique qu'il n'est pas en mesure de dire si les régions rurales seront désavantagées.