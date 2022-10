Occupation d’Ottawa : des résidentes et commerçants racontent leur enfer

Des résidentes du centre-ville d'Ottawa et des représentants d'associations de commerçants ont témoigné, vendredi, devant la Commission sur l'état d'urgence des préjudices et des séquelles qu'a entraînés l'occupation des camionneurs chez les citoyens et les marchands du centre-ville d'Ottawa.

Les audiences publiques présidées par le juge Paul Rouleau ont pour but d'examiner la décision du gouvernement Trudeau d’invoquer la Loi sur les mesures d'urgence pour mettre un terme à l'occupation du centre-ville d'Ottawa par des milliers de camionneurs et de manifestants qui étaient opposés aux restrictions sanitaires contre la COVID-19.

Lors de l'ouverture des témoignages, vendredi matin, deux résidentes du centre-ville d'Ottawa, qui demeurent dans des rues qui ont été occupées par les manifestants pendant trois semaines l'hiver dernier, ont raconté les conditions de bruit et d'angoisse dans lesquelles elles ont dû vivre pendant l'occupation.

L'une des deux femmes appelées à la barre, Victoria De La Ronde, qui souffre d'un handicap visuel, a témoigné du bruit incessant des klaxons des camions qui a provoqué chez elle une perte de l'ouïe.

Bruit, privation de sommeil et odeur d'essence

Privée de sommeil pendant des jours dans son appartement où des feux d'artifice étaient à l'occasion tirés près de ses fenêtres par les manifestants, Mme De La Ronde a rapporté avoir entendu pendant des semaines des sons de klaxons fantômes en plus de développer une intolérance physique à l'odeur du diesel.

L'odeur de carburant était à ce point forte chez elle qu'elle essayait de dormir avec un masque pour l'atténuer.

Avocate à la retraite, Mme De La Ronde a expliqué avoir vécu beaucoup d'angoisse aussi hors de chez elle pendant cette période, surtout lorsqu'elle devait circuler dans les rues non déneigées, encombrées de camions, de manifestants et d'obstacles de toutes sortes.

Le bruit des klaxons était par ailleurs si fort et constant, a-t-elle confié, qu'elle ne pouvait entendre les avertissements sonores pour personnes non voyantes aux intersections.

La femme, qui réside depuis plus de 30 ans au centre-ville d'Ottawa, a aussi raconté avoir été régulièrement apostrophée ou narguée par les manifestants parce qu'elle portait un masque. Certains se tenaient aussi debout devant elle en sautant pour l'empêcher de poursuivre son chemin.

Intimidation et harcèlement

Zexi Li, une jeune fonctionnaire de 22 ans qui réside aussi au centre-ville d'Ottawa, a également témoigné des klaxons, des feux dans la rue, des déjections humaines un peu partout et du désordre général qui régnait dans son quartier.

Selon des mesures prises à l'intérieur de son appartement, le bruit ambiant y atteignait jusqu'à 85 décibels et parfois plus. Or, 85 décibels, cela correspond environ au bruit généré par une tondeuse à essence.

La jeune femme, plaignante principale d'un recours collectif intenté le 3 février dernier contre les manifestants par un groupe de résidents d'Ottawa, a affirmé avoir elle aussi été intimidée et apostrophée à plusieurs reprises par des protestataires parce qu'elle circulait dans la rue en portant un masque.

La jeune femme a ajouté qu'elle avait peur à chaque fois qu'elle devait sortir de chez elle et que la police d'Ottawa, qui aurait dû assurer la sécurité des résidents du quartier en priorité, était plus occupée, selon elle, à acheter la paix avec les manifestants qu'à veiller au maintien de la loi et de l'ordre.

Zexi Li a déclaré avoir été particulièrement contrariée lorsque des policiers se sont empressés d'interroger les locataires de son immeuble après que des œufs eurent été lancés contre des manifestants, alors que ces derniers violaient à peu près tous les règlements municipaux directement dans la rue depuis des jours, et ce, sans être ennuyés par les policiers.

Fermeture forcée pour les commerçants

Invités à témoigner, Nathalie Carrier, directrice générale de la zone d'amélioration commerciale de Vanier, et Kevin McHale, directeur général de la zone d'amélioration commerciale de la rue Sparks, ont expliqué que l’occupation du centre-ville avait coûté très cher aux commerçants qui se relevaient à peine des restrictions sanitaires des mois précédents.

Selon M. McHale, 85 % des commerçants de la rue Sparks n’ont eu d’autres choix que de fermer leurs portes pour toute la durée de l’occupation.

Déplorant qu’il incombait alors aux commerçants d’exiger le port du masque dans leur commerce, M. McHale a expliqué que ces derniers se sont vite heurtés au refus catégorique des manifestants. Ceux-ci occupaient les commerces toute la journée pour profiter des toilettes et s’y réchauffer, souvent sans rien y acheter.

Aucun constat d’infraction n’a, selon lui, été distribué par la police d’Ottawa aux manifestants qui ignoraient les règles sanitaires ou qui harcelaient le personnel des commerces pour les inciter à abandonner les règles sanitaires, a témoigné Kevin McHale.

Mme Carrier et M. McHale s’entendaient par ailleurs sur le peu d’informations qu’ils ont reçues et le fait que les autorités policières semblaient avoir nettement sous-estimé l’ampleur de la manifestation, devenue occupation.

Nathalie Carrier, qui cumule une vingtaine d’années d’expérience dans l’organisation d’événements, s’est par ailleurs dite très étonnée que les autorités n’aient pas décidé de fermer d’avance les rues qui mènent à la colline du Parlement et au centre-ville, alors qu’on savait que des centaines de camions s’y rendaient.

La fermeture de rues est régulièrement utilisée comme mesure de contrôle des foules et de la circulation lors d’autres événements, a rappelé Mme Carrier. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait cette fois? C’est pourtant quelque chose qu’on fait souvent , a-t-elle demandé.

Habitués aux manifestations, c’est la première fois depuis de très nombreuses années que les commerçants du centre-ville d’Ottawa ont dû fermer leurs portes aussi longtemps en raison d’un événement du genre.

Jamais le Centre Rideau, dans toute son histoire, n’a dû fermer , a rappelé Mme Carrier, en soulignant que le centre a perdu 2,5 millions de dollars par jour pendant trois semaines.

Une première

Le 14 février, le gouvernement libéral a eu recours à la Loi sur les mesures d'urgence pour la première fois depuis son adoption, en 1988, afin de mettre un terme aux blocages de routes dans plusieurs provinces et au siège du centre-ville d'Ottawa par des manifestants opposés aux restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

L'usage de cette loi accordait temporairement à la police des pouvoirs d'arrestation extraordinaires en plus de permettre au gouvernement de geler les comptes de banque des manifestants et de suspendre leurs permis de camionnage, ce qui était essentiel pour mettre fin aux manifestations, selon le gouvernement Trudeau.

Les travaux de la Commission sur l'état d'urgence s'échelonneront jusqu'au 25 novembre. En tout, 65 témoins seront entendus, dont le premier ministre Justin Trudeau, sept ministres fédéraux ainsi que les organisateurs de la manifestation.

La commission doit remettre son rapport final au Parlement avant la mi-février 2023.

