Des hôpitaux affichent les temps d’attente à l'urgence en temps réel

L'organisation Lakeridge Health, gestionnaire des hôpitaux d'Oshawa, Ajax Pickering, Bowmanville et Port Perry, dit avoir mis au point cette page web par souci de « transparence ».

Parfois, nos temps d'attente sont moins élevés que les gens ne le pensent, alors qu'à d'autres moments, c'est le contraire. Si l'attente est prolongée, les patients ont le droit de le savoir , explique le porte-parole Ilan Lenga. Toute personne en détresse médicale est traitée immédiatement, précise-t-il.

M. Lenga ajoute que le nouvel outil web vise aussi à inciter les patients à aller dans l'hôpital où l'attente est la moins élevée, si possible, ou, s'ils ne nécessitent pas de soins immédiatement, de consulter leur médecin de famille à la place.

L'organisation Lakeridge Health admet que la nouvelle page web sur les temps d'attente ne règle pas la pénurie de travailleurs de la santé. Photo : Radio-Canada / Jonathan Castell

Hiver achalandé?

Lakeridge Health note qu'il pourrait y avoir une hausse d'achalandage dans les hôpitaux cet hiver à cause de l'influenza et d'une possible huitième vague de la COVID-19.

Nous sommes aux aguets compte tenu de la possibilité d'une autre vague de COVID. Et, au niveau international, on a entendu dire que la saison de la grippe pourrait être difficile cette année , note M. Lenga.

Durant l'été, l'Hôpital de Bowmanville a dû fermer son unité de soins intensifs pendant plusieurs semaines, en raison d'un manque de personnel. M. Lenga admet que le nouvel outil web ne règle pas la pénurie de travailleurs de la santé.

D'autres hôpitaux du Grand Toronto comme Markham Stouffville et Brampton Civic affichaient déjà sur Internet les temps d'attente moyens à leurs urgences.