Les universités de la N.-É. ne sont pas les seules avec des fêtes de rue incontrôlables

L'Université Acadia et de l'Université St. Francis Xavier ont émis un communiqué de presse conjoint pour dire que leurs fêtes de la rentrée favorisent des célébrations respectueuses sur le campus avec une tolérance zéro pour les grandes fêtes de rue et l'ivresse.

Le 1er octobre, le chaos a éclaté près de l'Université Dalhousie lorsque des milliers d'étudiants se sont joints à une fête non autorisée dans les rues hors du campus.

Les fêtards ont allumé un feu de joie et agressé des policiers. L'université Dalhousie n'organise pas de fête officielle de la rentrée.

Ceux qui choisissent d'assister à de grandes fêtes non autorisées à la maison ou dans la rue doivent comprendre qu'en plus des sanctions prévues par le code de conduite des étudiants, ils peuvent être condamnés à une amende et à d'autres sanctions légales , note Peter Ricketts, président et vice-chancelier d'Acadia.

Les deux universités interdisent les invités pour la nuit en résidence et vont renforcer la sécurité sur leur campus en fin de semaine.

Les débordements des fêtes de la rentrée sont aussi un problème dans d’autres universités au Canada.

Au cours de la même fin de semaine, où le chaos s'est déroulé à Halifax, une série de petites fêtes a eu lieu à Waterloo, en Ontario.

C'était un contraste avec les années passées où plus de 30 000 étudiants s'entassaient dans une rue, dit le maire Dave Jaworsky.

La police régionale de Waterloo a estimé que 22 000 personnes ont assisté à une fête étudiante de la Saint-Patrick sur l'avenue Ezra en 2018. Photo : Radio-Canada / Joe Pavia

Bien des gens le surnomment maire papa parce que sa ville compte 40 000 étudiants qui fréquentent l'Université Wilfrid Laurier, l'Université de Waterloo ou le Collège Conestoga.

Nous avions l'habitude de mesurer ces fêtes par le nombre de trajets en ambulance et le nombre d'étudiants qui allaient à l'hôpital , dit-il.

Nous ne voulons pas perdre d’étudiants et nous avons de la chance de ne pas en avoir perdu. Mais vous savez, c'est une chance à chaque fois que ça se produit.

À son avis, pour s'attaquer aux fêtes de rue non autorisées il faut essayer de nouvelles choses et voler des idées à d'autres villes.

Il y a quelques années, la ville a essayé de créer des modules de gestion dans la rue principale, avec des toilettes portables, des poubelles et des plates-formes sur lesquelles la police peut se tenir pour surveiller les foules. Mais il dit que ça n’a pas fonctionné, car c’est comme si la ville approuvait le parti.

Au lieu de cela, la ville limite maintenant l’accès à la rue principale deux jours avant un grand week-end et seuls les résidents sont autorisés à entrer.

Selon le maire, ça oblige les étudiants à former de plus petits rassemblements que la police peut surveiller plus facilement.

Il dit que d'autres initiatives communautaires ont également aidé, comme des associations de quartier qui organisent des barbecues en septembre et une campagne de porte-à-porte avec des joueurs de football et des policiers pour rappeler aux étudiants les amendes possibles.

Il suffit de ne pas déranger les voisins et de célébrer, de profiter et de rencontrer de nouveaux amis et de partir de là.

Cette année, les fêtes ont été contenues au point ou le maire a envoyé une lettre ouverte le 3 octobre pour remercier les étudiants.

Les dirigeants de toute la communauté ont demandé aux étudiants de socialiser et de célébrer de manière responsable et nous avons constaté des progrès positifs , écrit-il dans la lettre.

En 2021, Des milliers d'étudiants de l'Université Queen's sont allés faire la fête dans les rues dans des rassemblements non autorisés. Photo : Police de Kingston

À quelques centaines de kilomètres de là, Kingston, en Ontario, et l'Université Queen's ont aussi sévi pour décourager les fêtards.

Kingston a introduit l'Initiative de sécurité du district universitaire ce qui permet à la police d'émettre une convocation au tribunal ou une contravention payable directement à la ville.

Et quand quelqu'un reçoit une convocation au tribunal, il doit aller au tribunal, pas seulement payer une amende en ligne. Un délinquant primaire peut avoir à payer 500 $, mais cela peut aller jusqu'à 10 000 $.

L'Université Dalhousie a commandé un rapport indépendant sur la culture des fêtes de rue qui a été publié en septembre. Ce rapport examine comment d'autres universités et villes gèrent les fêtes de rue.