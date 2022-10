Le Village Québécois d’Antan ferme son « Hôtel 31 »

L’installation Hôtel 31 exploitait certains sujets délicats comme la sexualité, le sadisme et la vulgarité dans le but de créer des malaises et s'adressait à un public averti de 18 ans et plus.

Il faut savoir que c’est un genre d’horreur que l’on n’abordait pas dans les autres années du village hanté. C’est un style d’horreur qui tend à créer un malaise, un inconfort et qu’on voit par exemple dans des films d’horreur , explique la directrice des communications et du marketing au Village Québécois d’Antan, Stéphany Duguay.

Dans une publication Facebook, la direction de l’endroit indique avoir reçu des avis qui rapportaient que cela pouvait être dégradant pour l’image de la femme . Le Village Québécois d’Antan ajoute ne pas endosser cette situation.

« Même s’il y avait des avertissements qui indiquaient qu’il pouvait y avoir des scènes qui pouvaient choquer, les gens ressortaient plus ou moins confortables. » — Une citation de Stéphany Duguay, directrice des communications et du marketing, Village Québécois d'Antan

Le reste du Village Hanté reste cependant ouvert tel que prévu.