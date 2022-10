Les investisseurs renouent avec le secteur pétrolier et gazier

C’est le cas de la société de gestion de patrimoine Wellington-Altus Private Counsel, basée à Calgary et qui gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs.

Son gestionnaire de portefeuille, Martin Pelletier, explique que son entreprise a quitté le secteur pétrolier et gazier de manière significative en 2015 avant de revenir il y a environ un an et demi. J'ai été sur la touche pendant une bonne partie des quatre ou cinq dernières années.

Martin Pelletier dit avoir été attiré en partie par le rebond des prix du pétrole et par ce qu'il a décrit comme une situation d'approvisionnement précaire . [Cela fait que le secteur est devenu] un environnement d'investissement beaucoup plus attrayant , affirme-t-il.

Contexte opportun

Des perspectives de bénéfices considérables, et un regain d'intérêt pour la sécurité énergétique suscité par la guerre en Ukraine, sont les deux principales raisons du retour des investisseurs, après plusieurs années de rendements financiers médiocres et d'inquiétudes croissantes concernant le changement climatique.

Tout investisseur qui ne participe pas à la course ici dans le pétrole et le gaz craint de rater [une belle opportunité] , croit Jeremy McCrea, directeur général de la recherche énergétique chez Raymond James.

Depuis le début de l'année, les actions de Cenovus ont augmenté d'environ 50 %, celles de Canadian Natural Resources de 37 %, tandis que celles de Suncor ont enregistré une hausse d'environ 34 %.

Michael Tims, vice-président de Matco Investments, note que l'année 2022 a marqué un changement par rapport à une longue période de marasme qui a suivi le krash pétrolier de 2014, ponctuée par une forte baisse des cours au plus fort de la pandémie, en 2020.

En juin 2022, nous n'avions pas tout à fait retrouvé les sommets de 2014, mais nous avions certainement dépassé les niveaux de 2015 à aujourd'hui , relève-t-il.

Par ailleurs, il dit avoir noté que les actions énergétiques ont légèrement baissé, à cause du fait que le secteur a été pendant longtemps en décalage avec le reste du marché, explique-t-il. Maintenant, nous voyons tout reculer simultanément [au milieu] des inquiétudes concernant la récession.

Ce qui rend le moment actuel différent des périodes de boom, note Michael Tims, c'est que les entreprises profitent de leurs cours boursiers et n'investissent généralement pas beaucoup d'argent pour augmenter leurs activités.

Selon lui, de nombreuses sociétés d'exploration et de production devraient réaliser environ trois fois et demie plus de profits que ce qu'elles prévoient de dépenser en nouveaux investissements. C'est un changement radical pour l'industrie pétrolière et gazière canadienne.

Prudence face aux enjeux climatiques

Compte tenu de l'expérience des précédents cycles d'expansion et de récession, Jeremy McCrea de Raymond James pense que les entreprises essaient d'être plus prudentes cette fois-ci.

Il pense que l'environnement réglementaire actuel joue également un rôle. Selon lui, les producteurs de sables bitumineux pourraient être réticents à passer des années à développer un nouveau projet lorsque, par exemple, le gouvernement fédéral veut que toutes les voitures vendues d'ici 2035 soient à zéro émission.

Il y a beaucoup de vents contraires réglementaires qui empêchent à peu près tous les producteurs de vouloir étendre leurs programmes de dépenses pour augmenter la production , note-t-il.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré l'année dernière qu'aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz, ou mine de charbon, n'est possible si le monde veut atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Avec les informations de Paula Duhatschek