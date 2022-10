Meurtre de Guylaine Potvin : l’accusé aurait pu faire d’autres victimes

L'homme de 47 ans a été formellement accusé jeudi du meurtre et de l’agression sexuelle de Guylaine Potvin à Jonquière en avril 2000 et de tentative de meurtre et d'agression sexuelle à l'endroit d'une femme de Québec quelques mois plus tard.

Vendredi, la SQ a indiqué que l'homme aurait pu faire d'autres victimes. Les policiers disent d'ailleurs avoir réussi à faire le lien entre l'homme et les deux histoires survenues dans les années passées.

« L’enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d’autres victimes mineures ou adultes. » — Une citation de Extrait d'un communiqué de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec refuse de dire précisément à quel endroit au Québec Marc-André Grenon aurait pu avoir commis d'autres crimes. Rappelons que lors de son arrestation, l'homme était un résident de Granby.

Les policiers ont dévoilé vendredi des photos de l'accusé au fil des années. Marc-André Grenon pourrait avoir fait d'autres victimes. Photo : Crédit : Sûreté du Québec

Les personnes ayant de l'information sur l'accusé doivent immédiatement contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les témoignages sont anonymes.

Enquête coordonnée

La SQ précise avoir unifié plusieurs services policiers pour mener l'enquête sur ce qui pourrait être des crimes en séries .

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes , indique la SQ .

Marc-André Grenon devra comparaître à nouveau le 21 novembre aux palais de justice de Chicoutimi et de Québec.