Kirsten Hillman a qualifié de décevante et de frustrante la situation.

Il y a une tentative de renégocier unilatéralement les termes d'un programme vieux de 20 ans et le programme est pris en otage par cet effort , a déclaré Mme Hillman, lors d'un sommet d'une journée sur les questions frontalières entre le Canada et les États-Unis, organisé à l'ambassade canadienne à Washington.

Les tactiques utilisées par les États-Unis sont très sévères et ne correspondent pas à ce qui a longtemps été une relation cordiale et coopérative avec le Canada, a-t-elle poursuivi.

On doit tous reconnaître qu'il faut travailler sur les problèmes, mais ça prendra du temps et en attendant, on ne peut pas mettre tout le programme à genoux, essentiellement.

Le programme Nexus a été mis sur pied conjointement par l'Agence des services frontaliers du Canada et par le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

Il vise à accélérer le passage à la frontière, tant canadienne qu'américaine, des voyageurs préautorisés à faible risque .

Ces voyageurs doivent s'inscrire dans un centre pour obtenir leur attestation Nexus.

Une douanière américaine contrôle une passagère Nexus. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les demandes américaines

La fermeture des installations découle d'un désaccord sur l'immunité contre les poursuites, similaire aux protections accordées aux diplomates.

Le gouvernement américain soutient que ses employés dans les bureaux NEXUS méritent une immunité similaire contre les poursuites canadiennes lorsqu'ils font leur travail au Canada.

Ces protections existent déjà pour les agents frontaliers américains dans les aéroports canadiens qui travaillent dans les sites de prédédouanement ; selon les États-Unis, certains de ces bureaux NEXUS sont situés dans les mêmes installations et il n'est pas logique que des règles différentes s'appliquent dans différentes parties du bureau.

Les États-Unis affirment qu'ils ont informé le Canada à maintes reprises pendant plusieurs années qu'il s'agissait d'une priorité et qu'il y a apparemment eu peu de progrès.

Ce n'est pas une nouvelle , a déclaré jeudi un porte-parole de l'ambassade américaine à Ottawa. Les États-Unis sont prêts à rouvrir les centres NEXUS au Canada une fois que le Canada aura répondu à ces préoccupations.

Kirsten Hillman a déclaré que le Canada est prêt à trouver une solution. Mais elle a ajouté qu'il s'agit d'une question compliquée et qu'elle pourrait même ne pas être possible en vertu de la loi canadienne. C'est l'approche dure des États-Unis qui lui déplaît.

Ce que je remets en question, ce sont les tactiques, pour être honnête avec vous. Je pense que les tactiques sont lourdes et ne sont pas représentatives de la relation que nous entretenons , a indiqué la diplomate.

Selon elle, il y a actuellement un arriéré de plus de 334 000 personnes en attente d'une carte NEXUS et la situation empire chaque jour.