Le N.-B. ne présente pas de prévision sur la COVID-19 alors qu’une vague s’amène

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne dévoile pas ses plus récentes prévisions quant à la COVID-19, ce qui risque de créer « une fausse impression de sécurité » chez le public, selon un scientifique.

Les autorités médicales ont répété au cours des derniers mois qu’elles s’attendent à une hausse de l’activité de la COVID-19 cet automne et durant l’hiver.

Mais, quant aux prévisions du nombre de cas, d’hospitalisations et de décès, nous n'avons pas de modélisation spécifiquement basée sur cela , affirme le médecin-hygiéniste en chef suppléant, Yves Léger.

Le Dr Léger explique que la modélisation donne une idée, mais qu’elle n’est pas toujours précise. Il s’agit d’éviter que les gens y accordent trop d’importance.

Le plus important pour le public, selon le Dr Léger, est de rester attentif à l’activité de la COVID-19 et de rester à jour en matière de vaccination contre cette maladie.

Un porte-parole du ministère de la Santé, Adam Bowie, a indiqué par la suite que le ministère surveille continuellement la situation pour évaluer les risques et que cela implique en partie de la modélisation.

Selon M. Bowie, si une tendance ou un sujet de préoccupation ressort de cette modélisation, le ministère rendra publique cette information.

Le médecin hygiéniste en chef suppléant du Nouveau-Brunswick, Yves Léger (archives). Photo : Radio-Canada / PASCAL RAICHE-NOGUE

Les modèles prévisionnels ne sont généralement pas rendus publics parce que les données changent quotidiennement et dépendent de l’information disponible à tout moment, explique M. Bowie. Les modèles risquent d’être imprécis et mal interprétés. Selon lui, le ministère ne voit aucun besoin en ce moment de rendre cette information publique.

Le ministère a publié dans le passé certains modèles prévisionnels lorsque des tendances considérables apparaissaient et étaient appuyées par des preuves, particulièrement au début de la pandémie en 2020 et au début de la vague Omicron, ajoute Adam Bowie.

Des gens ne craignent plus le variant Omicron

La réticence du Nouveau-Brunswick à publier ses modèles prévisionnels n’étonne pas Rod Russell, professeur de virologie et d'immunologie à l’Université Memorial, à Terre-Neuve-et-Labrador, parce qu’ils peuvent être tout à fait erronés .

Il est difficile d’établir des modèles quand il y a autant de variables en jeu, explique M. Russell. On peut en établir en se basant sur les vagues précédentes ou sur une population de taille ou de densité similaire, mais le virus adore se transformer , dit-il. Il faut aussi tenir compte des habitudes de la population, par exemple si elle porte ou non le masque pour réduire les risques de contagion.

Rod Russell, professeur de virologie et d'immunologie à l’Université Memorial. Photo : Radio-Canada

Il est aussi difficile d’établir des modèles précis alors que beaucoup de gens font des tests de dépistage à la maison et ne signalent pas le résultat ou ne se font pas tester du tout, ajoute M. Russell.

Beaucoup de gens ne craignent plus le variant Omicron parce qu’ils l’ont déjà eu ou parce que les symptômes étaient légers dans bien des cas, mais des gens sont toujours vulnérables à la COVID-19, souligne le professeur Russell.

« Je crois que nous devons nous attendre à la plus grande vague que nous ayons jamais vue. » — Une citation de Rod Russell, professeur de virologie et d'immunologie à l’Université Memorial

La nouvelle vague de cas serait toutefois moins mortelle puisque les gens qui ont survécu à une infection précédente ont de bonnes chances de survivre aussi à la prochaine, selon lui.

Le Nouveau-Brunswick a signalé cette semaine trois nouveaux décès. Vingt-sept personnes sont hospitalisées et 631 tests positifs PCR ont été déclarés à la santé publique. Il s'agit d'une augmentation de 6 % par rapport à la semaine précédente.

Une fausse impression de sécurité

La plupart des politiciens ne se soucient plus de la COVID-19, selon Simon Bacon, professeur de médecine comportementale à l’Université Concordia, à Montréal.

Selon lui, il est contradictoire pour les gouvernements de ne plus imposer de mesures de précaution tout en recommandant fortement aux gens de se faire vacciner et d’obtenir toutes les doses de rappel.

Les gens croient donc que tout va bien. Il existe probablement une fausse impression de sécurité , dit-il.

Le professeur Bacon dit comprendre que les modèles prévisionnels sont complexes et comportent toujours une certaine marge d’erreur, mais il juge que le fait de ne pas rendre publique cette information accentue un manque de confiance et une apathie quant aux risques de contagion et aux précautions à prendre pour les réduire.

Au Québec, précise Simon Bacon, quelque 2000 personnes atteintes de la COVID-19 sont à l’hôpital et de 5 à 20 décès sont signalés chaque jour. Dans une mauvaise semaine, dit-il, environ 140 personnes succombent à la maladie. Il compare ce nombre de décès à celui que ferait l’écrasement d’un avion de ligne.