Des écologistes d’Ottawa militent pour la protection de la Ceinture de verdure

Si elle n'est pas inscrite dans la loi, la Ceinture de verdure continuera d'être soumise aux caprices changeants de tous les ordres de gouvernement et même du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale (CCN), dont le mandat est beaucoup plus clair en matière de développement que de conservation, estiment-ils.

La CCN se plaint depuis longtemps de ne pas avoir les fonds nécessaires pour entretenir correctement ses biens.

Beaucoup de gens pensent que les espaces verts qui nous entourent sont protégés et seront toujours là, mais en fin de compte, ce n'est pas le cas , affirme le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada, section vallée de l'Outaouais (SNAP-VO), John McDonnell.

L’organisme souhaite que la Ceinture de verdure devienne un parc urbain national.

Nous vivons une crise du climat et de la biodiversité. La Ville a déclaré une urgence climatique [en 2019], et donc le fait d'avoir toute cette infrastructure naturelle [...] est d'une importance capitale pour la maintenir , poursuit-il.

La Ceinture de verdure est un amalgame de 20 000 hectares de terres humides, de bois, de parcs, de fermes et de champs qui encerclent le centre-ville d'Ottawa et qui appartiennent pour la plupart à la CCN. Photo : Radio-Canada / Kristy Nease

Un mandat plus fort pour le développement que pour la conservation

Le travail de la CCN consiste à planifier et à aider au développement, à la conservation et à l'amélioration de la région pour refléter son importance nationale en tant que siège du gouvernement fédéral.

Le problème, c'est que le développement, la conservation et l'amélioration peuvent être contradictoires et, bien que la loi stipule que la CCN peut construire, entretenir et exploiter des parcs , elle ne fait aucune autre référence aux espaces verts ou à la conservation.

La Ceinture de verdure n'est pas définie ni même mentionnée.

Le plan directeur le plus récent qui porte sur la Ceinture de verdure date de 2013. Dans celui-ci, la CCN a inclus les limites arbitraires en premier dans la liste des menaces à son intégrité écologique, suivies de la fragmentation et des impacts du développement urbain à proximité, entre autres choses.

Ledit plan indique qu'une définition juridique des limites de la Ceinture de verdure n'a pas encore été établie, mais la CCN prévoit qu'elle le sera au cours de la durée de vie du plan, soit environ 10 ans, qui se termine bientôt.

La CCN n'a pas répondu aux questions de CBC News visant à savoir si une définition légale des limites de la Ceinture de verdure a été complétée. Impossible non plus de savoir si elle a été approchée pour que la Ceinture de verdure devienne un parc urbain national et ce qu'elle pense de cette idée.

La Ville a relancé le débat en 2008

L'aménagement de la Ceinture de verdure n'est pas une idée nouvelle.

En 2008, sous la direction du maire de l'époque, Larry O'Brien, le personnel municipal a rédigé un livre blanc pour lancer un débat public sur l'aménagement d'au moins 5500 hectares, soit environ 27 % de la Ceinture de verdure, en particulier des terres rurales et agricoles.

Aucune des raisons invoquées par le document pour s'opposer au développement n'incluait la protection de l'environnement. En fait, il qualifie la Ceinture de verdure de nuisible à l'environnement, forçant l'étalement urbain à s'étendre plus loin et augmentant les émissions en obligeant les gens à faire la navette à travers elle.

Quatorze groupes environnementaux se sont unis pour rédiger une lettre cinglante à l'intention du conseil municipal, décrivant le document comme étant gravement défectueux et le questionnaire destiné à recueillir les commentaires des résidents comme étant tellement biaisé qu'il invalide toute analyse résultante .

Les quelques réponses reçues étaient opposées à l'aménagement de la ceinture verte, et l'idée n'a pas été retenue , selon le gestionnaire de programme de la Ville pour les systèmes naturels et les affaires rurales, Nick Stow.

Le développement est toujours autorisé

Le nouveau plan officiel de la Ville pour 2021, qui n'a toujours pas été approuvé par la province, continue cependant d'ouvrir la voie à un ensemble résidentiel limité de la Ceinture de verdure dans les établissements historiques décrits dans le règlement de zonage et le plan officiel précédent : Burke's Settlement près de Shirley's Bay, Blackburn Station près de Blackburn Hamlet et Ramsayville le long de l'autoroute 417 près du chemin Russell.

Le nouveau plan parle d'harmoniser la politique de la Ville avec le plan directeur de la Ceinture de verdure de la CCN , mais le plan actuel de la CCN décourage tout développement, sauf celui de certaines institutions fédérales et de fermes durables. Le plan de la société d'État fédérale indique même spécifiquement que les maisons existantes de Burke's Settlement et de Blackburn Station devraient être supprimées au fil du temps.

La CCN a déclaré qu'elle possède la plupart des terrains dans les trois règlements et qu'elle ne prévoit pas de les développer.

La Ville n'a pas répondu aux questions concernant la déconnexion.

Le président de l'Alliance pour les espaces verts de la capitale du Canada, Paul Johanis, a déclaré que la grande question est de savoir ce que la CCN fera à l'avenir.

Elle peut aménager dans la Ceinture de verdure ou, ce qui est plus inquiétant, elle peut se débarrasser de parcelles de la Ceinture de verdure, qui pourraient alors être achetées et aménagées par des intérêts privés.

Entre-temps, le plan directeur de la Ceinture de verdure de la CCN est sur le point d'être révisé. La CCN a déclaré qu'elle prévoit de commencer à planifier le processus de révision en 2023.

Paul Johanis est le président de l'Alliance pour les espaces verts de la capitale du Canada. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Des querelles ailleurs dans la Ceinture de verdure

Ce n’est pas tout. Il y a d’autres pressions. Plus tôt cette année, le conseil municipal a approuvé la solution privilégiée par la Ville : le Transitway à l'est et le prolongement du boulevard Brian Coburn à travers la Ceinture de verdure, près de la tourbière Mer Bleue, un site écologiquement sensible, même si la CCN s'oppose fermement à ce tracé.

Selon M. Johanis, cela montre bien pourquoi une protection juridique est nécessaire.

Si nous ne parvenons pas à modifier le cadre de protection et le cadre législatif de la Ceinture de verdure, nous devrons toujours livrer ces batailles , a-t-il mentionné, ajoutant que l'alliance est en train de mettre sur pied un groupe de travail composé d'organisations désireuses de faire de la Ceinture un parc urbain national.

Une autre pression possible pourrait venir de la province, qui a promis de construire 1,5 million de logements d'ici 2031.

Un rapport déposé plus tôt cette année par le groupe de travail sur l'accessibilité du logement de la province, mis sur pied par le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, indique expressément que les ceintures vertes et les zones écologiquement sensibles doivent être protégées .

Mais toutes ces maisons devront bien être construites quelque part, et M. McDonnell, de la Société pour la nature et les parcs du Canada, n'est pas convaincu que la province ne changera pas de cap.

Nous craignons que [la crise du logement] n'exerce une pression sur la Ceinture de verdure... C'est pourquoi nous pensons que le moment est venu d'inscrire les limites dans la législation et de s'assurer que tout le monde sache que ces terres sont interdites , a-t-il déclaré.

Une autre pression possible pourrait venir de la province, qui a promis de construire 1,5 million de logements d'ici 2031 (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pas encore de parc urbain national dans la région de la capitale

En 2021, Environnement et Changement climatique Canada a mentionné qu'il allait créer un réseau de parcs urbains nationaux à travers le pays.

Des travaux sont déjà en cours sur des sites à Winnipeg, à Halifax, à Windsor et en Saskatchewan, ainsi qu'autour d'Edmonton et de Victoria. Des discussions ont également lieu au sujet d'un site possible à Montréal, a indiqué Parcs Canada.

L'objectif actuel est de créer 15 parcs de ce type d'ici 2030, basé sur le modèle du premier, créé en 2015 à Toronto. Les sites potentiels doivent conserver la nature, relier les gens à elle et contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Des idées de sites dans la région de la capitale nationale ont été proposées, mais un processus officiel d'admission n'a pas encore commencé , a précisé Parcs Canada, refusant de fournir plus de détails.

Selon John McDonnell, de SNAP-VO , la Société pour la nature et les parcs du Canada a proposé la Ceinture de verdure et le parc de la Gatineau. Le travail ne fait que commencer.

La société demande aux candidats à la mairie de prendre position sur la question, a ajouté M. McDonnell. Jusqu'à présent, Catherine McKenney a tranché, voulant faire de la Ceinture de verdure un parc urbain national, Mark Sutcliffe a qualifié l'idée de recyclée , Mike Maguire a posé des questions à ce sujet tandis que Param Singh a dit qu'il ne pensait pas que la désignation changerait quoi que ce soit.