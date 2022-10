Nouvelle murale à Shawinigan

Un groupe d'artistes a inauguré une nouvelle murale au centre-ville de Shawinigan. Peinte sur la façade d’un immeuble situé au coin de la 4e rue de la Pointe et de l’avenue Mercier, l'œuvre d’art intitulé « 1901 avenue Shawinigan » rend hommage à son patrimoine bâti et naturel.

Sur cette murale, il est possible d’observer un paysage où s’empilent des bâtiments datant de la fondation de la Ville. Les chutes de Shawinigan y sont également représentées dans une composition imitant le pixel art, sorte de clin d'œil au virage technologique qu'empruntent les jeunes entreprises qui dynamisent l’économie locale.

La graphiste Caroline Potvin a utilisé une technologie de fresque lumineuse pour tracer les lignes et les contours de la murale.

Moi j'étais dans un appartement situé de l'autre côté de la rue, à travers d'une fenêtre, explique Mme Potvin. Je n'étais pas nécessaire en face de la murale, mais avec le mapping vidéo, ça m'a permis de déformer l'image pour la projeter parfaitement sur le mur.

La conceptrice de la murale, Josette Villeneuve, l’a peinte en compagnie de cinq artistes de la région. Le groupe a travaillé jour et nuit sur une période d’un peu plus d’une semaine.

On est dans une ère numérique. C'est comme une ondulation d'un bord de rivière, plus organique que tout le reste qui est très rigide et cartésien , commente-t-elle son œuvre.

La Ville de Shawinigan impliquée dans le projet

Ils ont reçu une subvention de 16 000 $ en vertu d'un partenariat territorial dont fait partie le Conseil des arts et des lettres du Québec.

« On a de belles opportunités. Il y a de beaux murs blancs qu'on pourrait revamper. La suite des choses va probablement nous arriver l'été prochain. » — Une citation de Michel Angers, maire de Shawinigan

La Ville de Shawinigan a également investi 10 000 $. Son maire Michel Angers indique que d’autres projets d’art urbain verront le jour dans les prochaines années.

Avec les informations de Jacob Côté