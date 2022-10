Lytton, des élections municipales dans un village encore en ruines

En arrivant à Lytton, l’odeur de la fumée des feux de forêt environnants, la sécheresse et les paysages dévastés sont vite perceptibles.

Une seule ambulance est de service, le bureau de poste a été relocalisé dans une roulotte et il faut faire plusieurs dizaines de kilomètres avant de voir une épicerie.

Dans le village, plus d’un an après l’incendie qui a détruit la majorité des maisons et des infrastructures, la reconstruction n’a toujours pas commencé, en dépit des déclarations de la province et malgré le soutien du gouvernement fédéral pour faire du futur Lytton un modèle pour le reste du pays , carboneutre et résistant au feu.

Pierre aimerait retrouver le même sentiment de communauté lorsque Lytton sera reconstruit. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Personne ne nous explique pourquoi c’est si lent, ça fait 16 mois qu’on demande pourquoi c’est comme ça , lâche Pierre Quévillon. Ce résident, qui a perdu sa maison dans l’incendie, habite toujours dans le motel situé à l'entrée du village.

Le motel et la station essence à l'entrée de Lytton font partie des quelques services encore disponibles. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

La reconstruction, le mot d'ordre des 3 candidats

Parmi les quelques maisons qui ont été épargnées par l’incendie et qui surplombent le village, il y a celle du père de Denise O’Connor, une des candidates à la mairie.

Originaire de Lytton, elle a aussi perdu sa maison au village. Elle vit depuis plusieurs mois dans la maison familiale, où elle a grandi.

Denise O'Connor fait partie des quelques personnes qui résident encore à Lytton. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

« Ma promesse si je suis élue, c’est de travailler dur pour faire la lumière sur ce qui se passe avec la reconstruction, de communiquer avec les résidents et de les consulter. » — Une citation de Denise O’Connor, candidate à la mairie de Lytton

Présidente de la chambre de commerce de Lytton et ancienne enseignante et directrice d’école, Denise O’Connor s’est aussi impliquée comme bénévole après l’incendie.

Plus d'un an après avoir été évacués, les résidents n'ont toujours pas de chez eux. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Le slogan Lytton is strong , planté sur des panneaux à travers la ville, se retrouve jusque sur une serviette accrochée dans sa salle de bain.

Une première mairesse autochtone à Lytton?

Ce sont sans doute les élections municipales parmi les plus importantes que Lytton aura vécu , indique pour sa part Edith Loring Kuhanga, une autre sinistrée de Lytton et candidate pour remplacer le maire sortant, Jan Polderman.

« Lytton et ses environs comptent de nombreuses communautés autochtones et outre la transparence, c’est aussi l’occasion de développer des relations plus solides et ouvertes entre nos communautés. » — Une citation de Edith Loring Kuhanga, candidate à la mairie

Edith Loring Kuhanga a bon espoir de faire avancer plus vite le chantier de reconstruction. Photo : The Ashcroft-Cache Creek Journal

Le village de Lytton a d’ailleurs été construit sur le site d’un village autochtone Nlaka’pamux.

Sur le point de prendre sa retraite, la candidate est administratrice à l’école Stein Valley Nlaka'pamux et ancienne présidente de la commission scolaire du Grand Victoria.

Accélérer le chantier

Face à la lenteur de la reconstruction, le troisième candidat à la mairie, Willie Nelson, jeune pompier volontaire, souhaite collaborer directement au chantier et entend construire au cours des prochaines semaines, avec l’aide d’autres amis pompiers, un hôtel de ville fait de briques d’argile.

« J’ai envie de briser le politiquement correct. Nous avons eu assez de conversations. » — Une citation de Willie Nelson, candidat à la mairie

Willie Nelson dit avoir eu envie d'apporter de l'action et des idées nouvelles lors de la campagne municipale. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Parmi les cinq candidats aux postes de conseillers municipaux, seule la conseillère Melissa Michell se représente aux élections du 15 octobre.

Jessoa Lightfoot, ancienne mairesse de Lytton entre 2008 et 2018 fait, pour sa part, un retour dans la politique municipale, en briguant un mandat de conseillère.

Déroulement des élections

Selon Shannon Story, directrice générale des élections à Lytton, plus de 70 électeurs sur 189 se sont déjà exprimés lors du vote par anticipation le 5 octobre, du jamais vu.

Les résidents de Lytton ont tellement à coeur leur communauté et ces élections que bon nombre d'entre eux ont fait la route jusqu'ici pour voter , dit-elle.

« Je ne serais pas surprise de voir Lytton avec l'un des plus hauts taux de participation aux élections municipales dans la province. » — Une citation de Shannon Story, directrice générale des élections à Lytton

Le jour du scrutin se déroulera à l’école Kumsheen ShchEma-meet, à l’entrée de Lytton.

Lors de son travail pour retracer les électeurs, Shannon Story dit avoir constaté que la majorité des sinistrés de Lytton vivent actuellement dans des communautés avoisinantes, telles que Kamloops, Ashcroft, Cache Creek ou encore Lillooet.

Pour faire campagne, Denise O'Connor a passé de nombreux appels pour rejoindre les résidents de Lytton vivant aux quatre coins de la province. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

D’autres électeurs ont fait la route depuis Vancouver ou Victoria, à l’issue d’une campagne largement faite sur les réseaux sociaux.

Prochaines étapes de la reconstruction

En parallèle des efforts de nettoyage et des travaux archéologiques qui se poursuivent sur le site du village, la Ville espère terminer les installations du réseau électrique et d’aqueduc d’ici la fin de l’année.

Le prochain conseil municipal devra aussi compléter la réécriture des nombreux règlements administratifs perdus lors de l’incendie. D'après Shannon Story, seulement un peu plus d'une centaine de règlements ont été réécrits, jusqu'à maintenant, sur plus de 700.

Le village de Lytton est un vaste chantier. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Image 2 de 5 Dans le village, l'entreprise Matcon gère le nettoyage, aux côtés d'archéologues de la province qui analysent la terre creusée. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Image 3 de 5 Depuis juin, le nettoyage des débris et le déblayage a progressé, mais cela ne va pas assez vite aux yeux des résidents. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Image 4 de 5 De nombreux évacués de Lytton ignorent à quoi ressemblera le nouveau village. Photo : Radio-Canada / Sophie Chevance

Les travailleurs sur le chantier se demandent aussi si les nouveaux bâtiments seront construit au même endroit que les anciens. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Le prochain maire et le prochain conseil auront sans doute besoin de plusieurs mois pour pouvoir se familiariser avec ce dossier de la reconstruction , affirme Pierre Quévillon.

Lui et d’autres résidents ont peu d’espoir que la reconstruction ne commence avant le printemps prochain.