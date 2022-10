Catastrophes naturelles : les résidents des zones à risque doivent-ils être délocalisés?

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, semble réfléchir à cette option. Il a déclaré que les habitants des communautés sujettes aux catastrophes naturelles provoquées par le réchauffement climatique pourraient devoir envisager de déménager.

Si nous savons qu'une zone va être inondée ou très exposée aux ouragans, est-ce une chose raisonnable pour nous en tant que gouvernements – pas seulement le gouvernement fédéral, mais d'autres niveaux de gouvernement – de travailler avec les gens, de devoir peut-être les déplacer? , s'est-il interrogé lors d'une entrevue à CBC.

Ce que nous n'avons pas nécessairement à ce stade, c'est toute l'analyse pour pouvoir essayer d'anticiper où ces catastrophes naturelles se produiront. Mais il se peut que nous devions dire aux gens : "votre secteur est très exposé à ces catastrophes et il vaudrait mieux que vous vous déplaciez" , a-t-il expliqué.

Maintenant, pouvons-nous obliger les gens à déménager? Je veux dire, l'urbanisme n'est pas une compétence fédérale, évidemment , a souligné le ministre.

Le gouvernement fédéral devrait publier sa Stratégie nationale d'adaptation dans un peu moins d'un mois, avant la conférence COP27 des Nations Unies à Charm el-Cheikh, en Égypte.

La tempête Fiona a causé beaucoup de dégâts à Port aux Baques. Photo : Radio-Canada / Yan Theoret

Mais l'idée de relocalisation fait déjà parler d'elle dans certaines communautés frappées par la tempête post-tropicale Fiona dans les provinces de l’Atlantique et au Québec.

Toute la communauté n'a pas à déménager, bien sûr , a déclaré Brian Button, maire de la ville de Port aux Basques, à Terre-Neuve, qui a vu de nombreuses maisons détruites ou emportées par la mer.

« Nous avons un tas de gens où il n'y a plus rien ici pour eux, leur maison a été détruite, leur propriété a été détruite. Ils ne veulent plus vivre ici. » — Une citation de Brian Button, maire de Port aux Basques

Le ministère fédéral de l'Environnement a récemment reconnu avoir dépensé la majeure partie des 3,3 milliards de dollars qu'il avait alloué à l'atténuation des catastrophes.

De son côté, Ryan Ness, de l'Institut canadien du climat, a souligné que beaucoup plus d'argent devra être dépensé chaque année pour protéger les Canadiens et leurs biens contre les effets désastreux du changement climatique.

Le financement [fédéral] provient de l'argent des contribuables. Plus de catastrophes et plus de reconstruction signifient plus d'impôts ou moins de services. C'est le compromis. Un ralentissement de l'économie signifie également moins d'emplois , a-t-il déclaré.