Les Flames se paient les champions de la Coupe Stanley

Pour l’équipe albertaine, il s’agissait d’une première victoire lors d’un match d’ouverture depuis le 1er octobre 2009. Les Flames ont subi la défaite à leur premier match lors des 12 saisons suivantes.

Les nouveaux venus Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri ainsi que le défenseur Mackenzie Weegar se sont tous inscrits au pointage. Les deux attaquants ont récolté une aide alors que Weegar s’est fait complice de deux buts des Flames.

Les unités spéciales ont joué un rôle important dans le match. Trois buts ont été inscrits avec l’avantage d’un homme et un en infériorité numérique.

Retour sur le match

Les Flames ont complètement dominé la première période, mais ce sont les visiteurs qui se sont inscrits les premiers au pointage.

Après 1:39 de jeu, Bowen Byram s’est présenté dans le territoire des Flames, s’est facilement défait de Rasmus Andersson, puis a poussé la rondelle entre les jambières de Jacob Markstrom. Le but a été marqué alors qu’on jouait à quatre contre quatre.

La réplique des Flames est venue du quatrième trio. Milan Lucic, dans le coin de la patinoire, a envoyé la rondelle à Brett Ritchie qui se trouvait seul dans l’enclave. Son tir rapide dans le haut du filet n’a donné aucune chance à Pavel Francouz.

Calgary a lancé 14 fois sur le filet adverse lors du premier engagement alors que Jacob Markstom n’a fait face qu’à trois tirs.

Les Flames ont pris leur première avance du match en début de deuxième période, pendant une infériorité numérique.

Dillion Dubé s’est retrouvé avec la rondelle en zone neutre, il s’est présenté en territoire adverse et plutôt que de remettre à Andrew Mangiapane qui l’accompagnait, il a préféré tirer, il a touché la cible à la gauche du gardien de l’Avalanche.

Les Flames ont doublé leur avance quand Rasmus Andersson, à sa sortie du banc de punition, a reçu une passe parfaite de Mackenzie Weegar. Il s’est échappé seul devant Francouz et l’a déjoué.

En début de troisième, les Flames ont profité d'une supériorité numérique pour augmenter leur avance. Nazem Kadri a récolté son premier point avec les Flames, une aide sur un but marqué par Tyler Toffoli.

Quelques instants plus tard, c'était au tour de Jonathan Huberdeau de récolter un premier point avec sa nouvelle formation, une passe sur le but d’Elias Lindholm.

Les festivités entourant le cinquième but des Flames étaient à peine terminées, que Nathan MacKinnon a inscrit un deuxième but pour l’Avalanche, c’était alors 5-2.

Veleri Nischushkin a réduit l'écart à deux buts quand il s'est présenté à toute vitesse devant Jacob Markstrom, acceptant au passage une passe de Mikko Rantanen, pour qui il s'agissait déjà d'un cinquième point en deux rencontres.

827 matchs pour Mikael Backlund

En disputant son 827e match dans l’uniforme des Flames, Mikael Backlund s’est emparé seul du troisième rang pour le plus grand nombre de matchs joués avec l’organisation.

Il devance maintenant Robyn Regher qui en a joué 826. Seuls Jarome Iginla (1219) et Mark Giordano (949) ont joué plus de parties que Backlund avec Calgary.

En 827 rencontres, sa fiche est de 166 buts et 270 aides pour 436 points.

Un hymne chanceux pour Huberdeau

C'est la sœur de Jonathan Huberdeau, Josiane, qui a interprété l’hymne national américain avant la rencontre. C’est Jonathan lui-même qui a fait la demande à l’organisation.

Elle chantait en Floride quand nous affrontions le Canadien. Quand j’ai été échangé, elle m’a demandé de vérifier avec les Flames si elle pouvait chanter et ils ont été gentils d’accepter.

Huberdeau admet ne pas avoir de statistiques officielles sur la fiche de son équipe quand sa sœur chante, mais il croit qu’elle a un effet positif sur les résultats nous avons souvent battu Montréal en Floride.

Questionné à savoir s’il avait hérité du même talent vocal que sa sœur, Jonathan a affirmé ne chanter que sous la douche. Son succès favori? I want it that way desBackstreet Boys.

Les Flames reprennent l'action samedi, en affrontant les Oilers à Edmonton.

Plus de détails à venir.