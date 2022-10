Le 44 e Salon du livre de l’Estrie est officiellement lancé à Sherbrooke. Jusqu’à dimanche, plus de 450 auteurs et autrices seront de passage au Centre de foires, et plus de 1200 dédicaces seront proposées.

La directrice générale du Salon du livre, Mylène Rioux, s’est réjouie de ce grand retour après deux ans de pandémie. La journée de jeudi a été particulièrement achalandée.

« Pour le moment, ça se passe vraiment très bien. On touche un peu de bois. Pour vrai, on a eu les groupes scolaires ce matin. Beaucoup de bonheur, beaucoup de sourires, de gens contents. » — Une citation de Mylène Rioux, directrice générale du Salon du livre de l'Estrie

L’entrée est aussi gratuite certaines heures pour les jeunes, grâce à des commanditaires. Je pense que ça fait son effet, car on voit des gens de cette tranche d’âge là qui sont ici ce soir, des familles aussi qui sont là et qui se sont dit que c’était le temps de venir quand il y a moins de monde. Je pense qu’on a un très beau jeudi soir , s’exclame Mme Rioux.

Elle est aussi très satisfaite des installations de cette année.

On s’est demandé comment on pouvait faire pour créer des petits îlots, peut-être des petits îlots de chaleur, où on peut vraiment venir dialoguer et rencontrer des auteurs. On en a plusieurs dans le salon, le pavillon de la poésie, on a un tiki-bar pour les prescriptions littéraires qui est vraiment fantastique, donc je crois qu’on a réussi notre pari, qui était d’avoir un salon traditionnel avec des petites bulles intimes pour les auteurs et le public , souligne-t-elle.

La remise des Grands prix du livre de Sherbrooke doit avoir lieu vendredi.

Le salon sera ouvert de 9 h à 20 h vendredi, de 9 h à 19 h samedi et de 10 h à 16 h dimanche.

Avec les informations d’Anik Moulin