Élections scolaires : un choix à faire entre le conseil local ou le CSF

Vous avez un enfant au Conseil scolaire francophone (CSF) de la Colombie-Britannique et un autre dans une école anglophone? Vous ne pouvez pas voter pour deux conseils scolaires en même temps, selon les règles électorales.

Des parents membres du CSF ont récemment communiqué avec Radio-Canada en raison d’une directive reçue dans leur école : s’ils votent pour un conseiller scolaire francophone, ils doivent obligatoirement s’abstenir de voter dans le cadre des élections scolaires en marge des élections municipales.

Vérification faite, c'est exact. Selon les critères d’admissibilité, en plus d’être un membre en règle depuis au moins 120 jours, d’être âgé d’au moins 18 ans et d’être citoyen canadien, un électeur n’a pas voté et ne votera pas lors d’une élection des conseillers scolaires ayant lieu la même année que l’élection de conseillers scolaires régionaux du CSF, ou lors de toute élection partielle visant à remplacer un conseiller scolaire élu lors d’une élection des conseillers scolaires .

Avant même de remplir leur bulletin de vote, les électeurs du CSF doivent remplir la déclaration suivante :

Je suis membre en règle du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Je désire voter lors d'une élection des conseillers régionaux du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique pour l'année suivante : 2022. Je n'ai pas voté et je ne voterai pas (a) lors d'une élection de conseillers scolaires ayant lieu la même année que l'élection mentionnée dans l'article 2 de la présente déclaration, ou (b) lors de toute élection partielle visant à remplacer un conseiller scolaire élu lors d'une élection de conseillers scolaires mentionnée au paragraphe 3 (a) de la présente déclaration.

Selon la Loi sur les écoles (BC School Act), une personne ne peut voter qu’à une seule élection pour un conseiller scolaire , confirme le ministère de l’Éducation, qui invite les électeurs à choisir au sein de quel conseil scolaire ils veulent se prévaloir de leur droit de vote.

Le ministère de l’Éducation n’est toutefois pas en mesure de préciser comment la Loi est respectée, ni si des pénalités sont prévues pour des électeurs qui voteraient deux fois.

C’est aux responsables locaux de s’assurer que les électeurs respectent les règles d’admissibilité , rapporte une porte-parole du ministère.

Dilemme dans trois régions seulement

En réalité, seuls les membres du CSF de trois régions - la Côte Sud, le Sud-Est et la Vallée du Fraser - font face à un dilemme cette année. Dans le Nord, sur l’île de Vancouver et dans le Grand Vancouver, les candidats ont tous été élus sans opposition.

Les élections ont lieu en ligne jusqu’à samedi.