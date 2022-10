L’exposition sur Jean-Michel Basquiat et la musique s’ouvre à Montréal

L’ambitieuse exposition multimédia À plein volume: Basquiat et la musique sera lancée ce samedi au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), et se conclura à la mi-février. Des tableaux, dessins, vidéos et extraits sonores attendent le public pour mieux comprendre l’influence que la musique a eue sur le travail du mythique artiste peintre new-yorkais, disparu en 1988 à l’âge de 27 ans.

Pour mener à bien son projet, le MBAM a fait appel au Musée de la musique de la Philharmonie de Paris et à son commissaire invité Vincent Bessière. Ce spécialiste du jazz a collaboré avec le musée montréalais en 2010 pour une autre exposition multimédia, We Want Miles, consacrée au trompettiste Miles Davis.

Quand j'ai commencé à m'intéresser à la peinture de Jean-Michel Basquiat, je repérais dans ses tableaux des allusions au jazz que personne ne semblait voir, des références un peu cachées par exemple , explique Vincent Bessière.

Il cite notamment la fille du jazzman Charlie Parker, Pree, morte en bas âge, dont la présence se fait sentir subtilement dans plusieurs toiles de Basquiat.

Un mélomane éclectique

La musique ne représentait pas qu’une source d’inspiration pour le peintre avant-gardiste, qui était un mélomane possédant une collection de plus de 3000 albums. Elle déterminait carrément son processus créatif, croit Vincent Bessière.

À la fois fan de musique classique (Maria Callas, Beethoven) et de musique contemporaine de son époque (le rock bruitiste, la new wave), Basquiat réussissait à transposer l’éclectisme de ses goûts musicaux à la sphère visuelle.

Pour lui, tout ça c’était un même brouhaha; il y a cette idée que les choses se correspondent, s’entrechoquent , affirme Vincent Bessière.

Jean-Michel Basquiat s'improvise DJ lors d'une soirée dans une boîte de nuit en 1984. Photo : Ben Buchanan

Lorsque Basquiat peignait, il y avait un disque sur la platine, la radio était allumée, parfois la télévision aussi, les fenêtres étaient ouvertes – on sait que New York est une ville bruyante – et tout ça créait une espèce de bulle dans laquelle il créait.

Une analyse que partage le directeur général du MBAM, Stéphane Aquin. Le jazz, l'improvisation, mais aussi le hip-hop, le cut and paste, la répétition sont devenus des procédés compositionnels; c'est comme s’il peignait en musicien , dit-il.

« Et quand on voit ces peintures sous cet angle, on comprend, on voit la cette liberté improvisationnelle, cette brutalité de l'expression. » — Une citation de Stéphane Aquin

L’empreinte des racines afrodescendantes

Selon le directeur du MBAM, le rapport particulier qu'entretenait Jean-Michel Basquiat avec la musique dans son art lui permettait d’aborder des thématiques relatives à la diaspora africaine.

Il avait compris que la musique était le vecteur d'émancipation et d'accomplissement de la communauté afro-américaine dont il faisait partie , explique Stéphane Aquin au sujet de l’artiste né à Brooklyn d’une mère portoricaine et d’un père haïtien.

Le commissaire Vincent Bessière croit pour sa part que la musique fascinait Basquiat parce qu'elle est l'écho des tumultes du monde et des tumultes de l'histoire .

S'il s'intéresse tant à ce genre peu connu qu’est le zydeco, qui est né de la rencontre des traditions africaines avec les traditions acadiennes, c'est justement parce qu’il est le reflet d'une histoire complètement folle de notre monde qui a a exploité des hommes, de cette folie qui a été la colonisation, mais qui a finalement aussi donné des belles choses, notamment la musique .

Une application de réalité augmentée permet au public de bonifier son expérience lors de l'exposition. Photo : Estate of Jean-Michel Basquiat

Moderniser la mission muséale

Fruit de quatre ans de travail, À plein volume : Basquiat et la musique représente la troisième collaboration entre le MBAM et le Musée de la musique de la Philharmonie de Paris, après We Want Miles et Chagall : couleur et musique, présenté en 2017-2018.

C'est vraiment un mariage parfait, nos deux équipes s'entendent très bien , se réjouit Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du MBAM.

Les deux institutions ont cette vision de programmation pluridisciplinaire, de toucher à tous les sens; non seulement la vue mais aussi l'ouïe, c'était une collaboration très fructueuse , ajoute-t-elle.

Pour Stéphane Aquin, une telle exposition s’inscrit dans le désir du MBAM d'offrir une expérience plus exhaustive et concrète des réalités entourant la création artistique. Les musées ont cette propension naturelle à désincarner les œuvres de leurs vrais milieux, à les décontextualiser , constate-t-il.

C'est comme si les tableaux vivaient de leur propre vie, désincarnés d'un contexte où il y a de la musique, de la sculpture, des arts décoratifs... Alors un des défis des musées, c'est effectivement de redonner sa texture véritable et complexe à l'histoire de l'art.

Mentionnons enfin que l’exposition est accompagnée d’une application de réalité augmentée – téléchargeable sur téléphone intelligent – qui propose du contenu enrichi et interactif, transportant le public dans la scène underground new-yorkaise des années 1970 et 1980.

Ce texte a été écrit à partir d’entrevues réalisées par Catherine Richer, animatrice de l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.