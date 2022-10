Une victoire finale pour la Gaspésienne Guylaine Lebreux

Originaire de Grande-Rivière, Guylaine Lebreux a subi des agressions sexuelles répétées pendant son enfance par quatre de ses oncles.

Après avoir traversé quatre procès en cour criminelle pour les faire condamner, Guylaine Lebreux a obtenu des réparations au civil de la part de trois de ses quatre agresseurs, qui ont reconnu leur culpabilité.

La Gaspésienne d’origine, qui s'est représentée seule, mais qui était accompagnée de deux de ses amies au palais de justice de Percé, a obtenu le 7 octobre 77 000 $ en dédommagement de leur part.

Aujourd’hui, je me sens bien, je me sens une personne à part entière. Ces gens m'ont volé une grande partie de ma vie, ont volé mon enfance, par les séquelles que j’ai subies. Je n’ai pas pu avoir accès à mes rêves, à mes objectifs. Aujourd’hui, c’est le cas. C’est une espèce d’aboutissement de tout le travail que j’ai mis pour me sortir de ce trauma , raconte-t-elle.

Le quatrième agresseur a nié les faits, même si sa responsabilité a déjà été prouvée en cour. C'est donc le juge qui décidera du montant qui sera versé à Guylaine Lebreux.

Loi 55 et absence de confidentialité

Pour Guylaine Lebreux, la décision de la cour représente une grande victoire , notamment parce que ce résultat vient démontrer la pertinence de la loi 55, qui a aboli le délai de prescription notamment dans des cas d’agression sexuelle.

Celle-ci se félicite aussi de ne pas avoir à respecter un accord de confidentialité, ce qui était excessivement important .

Quand on est agressé sexuellement durant l’enfance, un des éléments aggravants, c'est le secret. On garde ça dans la famille, et on n'en parle pas. Ça devient honteux. En ne signant pas d’accord de confidentialité, je ne suis pas lié par le secret. Ça me permet de libérer ma parole , explique-t-elle.

« C’est aussi une reprise de pouvoir sur moi-même. » — Une citation de Guylaine Lebreux

Renverser la honte

L’accord conclu au civil avec ses trois agresseurs met fin à 13 ans de démarches judiciaires pour Guylaine Lebreux, qui compte marcher la tête haute lorsqu’elle ira rendre visite à ses amis d’enfance à Grande-Rivière, même si toute la famille du côté de son père l’a reniée.

Mes agresseurs demeurent tous à Grande-Rivière. Je ne me suis jamais empêchée et je ne m’empêcherai pas d’aller dans mon patelin. Probablement que je les rencontrerai, mais pour moi ce sont des gens… ce sont des petites personnes. Je suis rendue au stade où ces gens m’indiffèrent. Je n’ai plus aucune émotion face à eux.