Origines contestées : des Premières Nations soutiennent Mary Ellen Turpel-Lafond

Dans un communiqué, l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC) affirme que Mary Ellen Turpel-Lafond fait partie de la communauté en vertu des lois autochtones.

L'organisme rappelle que la perte des liens, de la parenté et de la communauté vécue par de nombreux peuples autochtones est le résultat direct de la colonisation.

Ce n'est pas le rôle des médias, de la Couronne ou de quiconque de nous dire qui nous sommes. C'est aux peuples et aux communautés autochtones de déterminer qui appartient à qui, et non aux médias. Mary Ellen Turpel-Lafond est une défenseuse acharnée, éthique et résolument engagée en faveur des peuples autochtones depuis des décennies , rappelle l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique.

« Les questions relatives à l'identité des Premières Nations et à l'appartenance à une communauté sont du ressort des peuples autochtones, des familles et des gouvernements, qui doivent faire le tri en fonction de leurs propres lois, coutumes et traditions. » — Une citation de Extrait du communiqué de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique

Dans une déclaration publiée jeudi, le Conseil tribal de Saskatoon rappelle lui aussi que l'affiliation à une Première Nation et la détermination de la parenté sont définies par les Premières Nations et non par les médias ou le gouvernement canadien .

En menant son enquête sur les origines de Mary Ellen Turpel-Lafond, CBC a demandé à cette dernière de fournir les éléments sur lesquels elle se basait pour revendiquer des origines autochtones qui ne semblent pas être confirmées par des documents généalogiques. L'ancienne juge et militante pour les droits des Autochtones n'a pas accédé à cette demande.

Le Conseil tribal de Saskatoon se demande, dans son communiqué de presse, si le militantisme de Mme Turpel-Lafond peut avoir injustement fait d'elle une cible .

Des conséquences dévastatrices, selon Jean Teillet

Selon Jean Teillet, avocate spécialisée en droit autochtone et membre de la Fédération métisse du Manitoba, la communauté juridique autochtone est durement touchée par les questions soulevées au sujet de Mary Ellen Turpel-Lafond. Je pense que nous avons des réactions mixtes, dit-elle, qui vont de se tentir blessé et trahi et à se questionner et tenter de mieux comprendre.

La juriste Jean Teillet est une arrière-petite-nièce de Louis Riel. Photo : Radio-Canada

Jean Teillet, qui a souvent collaboré avec Mme Turpel-Lafond au cours des ans, n'avait jamais remis en question les origines autochtones de cette dernière, mais les révélations de CBC/Radio-Canada contiennent des détails troublants , dit-elle.

L'an dernier, l'Université de la Saskatchewan lui avait demandé d'enquêter sur le cas de Carrie Bourassa, une professeure elle aussi soupçonnée à l'époque d'avoir fait de fausses déclarations sur ses origines autochtones. Les conclusions de Mme Teillet n'ont pas été rendue publiques. Mme Bourassa a par la suite démissionné de son poste.

Selon Jean Teillet, les conséquences des fausses déclarations sont dévastatrices pour la communauté autochtone, le secteurs des arts et le monde académique, entre autres, quand des personnes privent des Autochtones de postes qui leur sont réservés.

Les preuves doivent être fournies lorsqu'une personne affirme appartenir à la communauté autochtone, affirme-t-elle. Nous devons commencer à demander une preuve d'identité concrète, surtout quand vous recevez ce que j'appelle un avantage matériel.

L'autrice Michelle Good a été récompensée pour son livre Five Little Indians, qui raconte l'histoire de cinq survivants des pensionnats. (archives) Photo : Kent Wong

L'autrice autochtone et avocate à la retraite Michelle Good pense de son côté que Mme Turpel-Lafond a une obligation de répondre aux questions et qu'elle ne peut revendiquer le caractère privé de son identité autochtone quand elle l'a proclamée publiquement pendant des années. Pour l'autrice de Five little Indians, Mme Turpel-Lafond doit montrer publiquement les preuves de son identité.

Un problème récurrent

L'Université de la Colombie-Britannique (UBC), qui emploie Mary Ellen Turpel-Lafond, affirme dans un communiqué de presse ne pas être en mesure de fournir de renseignements personnels sur cette dernière.

L' UBC explique qu'elle recrute pour l'excellence et aussi pour refléter la diversité.

Dans la mesure du possible, lorsque l' UBC cherche à pourvoir des postes de chercheurs et de dirigeants autochtones, le processus d'embauche inclut des membres autochtones dans les comités d'embauche, et lorsque des liens avec la communauté autochtone sont requis pour un poste, notre annonce précise cette exigence.

L'Université précise aussi s'en remettre souvent à l'auto-identification des candidats lorsqu'il s'agit de recruter des boursiers ou des dirigeants autochtones.

Selon plusieurs experts, ce questionnement met en lumière un problème récurrent au Canada, celui de personnes non autochtones qui tirent profit d'occasions réservées aux Autochtones, en revendiquant à tort une ascendance avec cette communauté.

C'est l'idée qu'ils se font de l'ascendance généalogique qui se transforme en une revendication majeure d'être Autochtone, qui leur donne ensuite accès à de nombreuses opportunités , explique Kim Tallbear, professeure à la faculté d'études autochtones de l'Université de l'Alberta.

Mary Ellen Turpel-Lafond a été nommée directrice du Centre d'histoire et de dialogue des pensionnats pour Autochtones à l' UBC le 1er avril 2018. Son mandat se termine le 30 juin 2022.

Avec les informations de Geoff Leo et Katia St. Jean