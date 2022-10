Trois-Rivières sonde ses citoyens au sujet du terrain de l’ancienne usine Aleris

Depuis le printemps dernier, la Ville de Trois-Rivières a mis sur pied une cohorte citoyenne, composée d’une trentaine de résidents représentant la diversité de la population. Cette cohorte réfléchit sur le nouveau quartier durable qu’on souhaite installer sur l’immense terrain de 18 hectares et demi. Le groupe définit sa vision à travers trois ateliers. Après chacun d’entre eux, la population est sondée pour valider certaines orientations.

Ç’a permis dans le premier atelier de déterminer des orientations parmi lesquelles justement entourant l’esprit de communauté, comment on crée un environnement sain, c’est quoi un milieu de vie durable, c’est quoi un milieu de vie innovant , explique Steven Hill Paquin, coordonnateur à la participation citoyenne à la Ville de Trois-Rivières à l’émission En direct.

Le terrain de l'ancienne usine Aleris est de 18 hectares et demi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Consulter pour mieux planifier

Un nouveau sondage vient faire suite au deuxième atelier de la cohorte. Cette fois-ci, les citoyens sont invités à préciser leur idée d’un quartier durable, les types de services souhaités. Les répondants doivent déterminer s’ils souhaitent y voir de l’agriculture urbaine, des espaces de partage, du transport écologique, des aires de jeux, etc.

« Ça permet de mieux planifier dans les règlements municipaux, les règlements d’urbanisme qui vont se mettre en place pour encadrer le développement de ce terrain-là. Ça permet de définir les usages qu’on veut voir dans ce terrain-là. » — Une citation de Steven Hill Paquin, coordonnateur à la participation citoyenne à la Ville de Trois-Rivières

Redonner vie au secteur

Phyllis Knox, qui habite le secteur depuis une douzaine d'années, aimerait qu’à défaut d'y trouver de grandes entreprises, on puisse à tout le moins accueillir de nouveaux résidents. Moi, j'aimerais ça voir des maisons, des familles, des jeunes enfants, on dirait qu'il manque d'enfants dans le coin, ça me fait de la peine, il y a deux écoles proches, un espace avec une piscine, baseball. Peut-être un petit coin avec une bâtisse pour les plus vieux, les plus âgés, ce serait merveilleux.

Tous les Trifluviens qui désirent participer au sondage ont jusqu’au 18 octobre pour y répondre sur le site Internet de la Ville de Trois-Rivières.

Selon Steven Hill Paquin, le troisième atelier aura lieu à la fin du mois d’octobre. Le groupe présentera un plan d’aménagement en 2023 dans le cadre d’une assemblée publique.

Avec les informations de Katy Cloutier