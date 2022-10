Après la sécheresse, la Colombie-Britannique se dit prête à affronter des inondations

Alors que la Colombie-Britannique bat des records de chaleur et de sécheresse, cet automne , le gouvernement affirme être prêt à déployer des sacs de sable et des structures de barrage si des inondations s’en suivent.

Lorsque la pluie arrive après une longue période de sécheresse, l'aridité du sol augmente les risques de ruissellement et de débit accru des rivières, prévient Emergency Management BC.

En cas d’inondation, le gouvernement indique que 4 millions de sacs de sable sont prêts à être utilisés, de même que 10 kilomètres de gabions, une structure de protection qui ressemble à un mur que l’on remplit de terre et 32 kilomètres de barrages de type Tiger Dam, formés de grands tuyaux flexibles remplis d’eau.

Si la transition avec la période pluvieuse se passe généralement bien et les inondations catastrophiques liées aux rivières atmosphériques que la province a connues l’an dernier restent rares, la province demande à la population de se tenir prête.

Ceux qui vivent près des cours d’eau et des rivières devraient garder un œil sur les conditions des rivières et de la météo. Le gouvernement demande également aux résidents de préparer un plan d’urgence maison, incluant une trousse d’urgence et les informations de leurs gouvernements locaux.

Avec des informations de la Presse canadienne