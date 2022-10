Élections municipales à Qualicum Beach : entre développement et conservation

Avec son bord de mer et ses terrains de golf, Qualicum Beach est surtout connu comme une destination de choix pour les retraités britanno-colombiens. En fait, selon le recensement de 2021, 56,3 % de la population est âgés de 65 ans et plus et l’âge médian se situe à 67,5 ans.

C'était autrefois une municipalité vieillissante et nous avons toujours cette dichotomie entre les plus âgés qui vivent encore ici et les plus jeunes qui arrivent. Essayer de plaire à tous et d'aider tout le monde est un défi , indique le candidat au conseil municipal Peter Kent.

Ayant deux jeunes garçons encore à l’école, il explique que les jeunes familles comme la sienne on besoin de meilleures infrastructures, dont des écoles.

Qualicum Beach n’a jamais été reconnu pour sa population très jeune, mais nous avons réussi à augmenter le nombre de jeunes et de familles et nous devons maintenant travailler à les retenir ici , explique de son côté le conseiller Robert Filmer.

Élu conseiller municipal à l’âge de 20 ans, Robert Filmer ne prévoyait pas se présenter pour un second mandat, il en avait même fait l'annonce publiquement, mais plusieurs citoyens l’on fait changer d’avis, arguant qu’une voix plus jeune est nécessaire au conseil municipal.

Deux visions pour l'avenir de la ville

Certaines personnes, comme le candidat au conseil municipal Stanley Beech, sont d’accord à l’idée de voir la ville changer et évoluer.

C’est un endroit incroyable où vivre, c'est tellement relaxant. Nous n’avons qu’un feu de circulation et cela va certainement changer et c’est correct , dit-il, debout avec sa pancarte sur la place publique.

D’autres, au contraire, souhaitent avant tout garder le cachet de la municipalité et craignent un développement trop agressif.

Teunis Westbroek a été maire de Qualicum Beach de 1999 à 2018, puis conseiller municipal jusqu'à aujourd'hui, où il se présente à nouveau pour reprendre les rênes de la municipalité. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Nous ne pouvons pas dire que nous pouvons tous vivre à Qualicum Beach, ce n’est simplement pas possible. Je pense que la majorité des gens souhaiterait vivre ici, mais ce n’est pas possible. Par contre, nous avons d’autres plans pour eux , souligne le conseiller municipal et candidat à la mairie, Teunis Westbroek.

Maire de Qualicum Beach pendant 19 ans, puis conseiller municipal depuis 2018, Teunis Westbroek ne croit pas que l’étalement urbain soit la solution idéale pour la ville. Il propose plutôt le développement de village plus au nord de la municipalité, ajoutant que les gens sont souvent plus confortables dans des communautés de 7000 à 14 000 habitants .

Il rappelle également que, bien avant que la province ne présente son plan sur le logement, Qualicum Beach a été l’une des premières municipalités à faciliter la création de logements sur une propriété résidentielle afin d’améliorer la densification.

Son opposant dans la course à la mairie, le maire actuel Brian Wiese, pense plutôt qu’il est non seulement possible de concilier la conservation du cachet de la ville avec le développement et la densification, mais encore que ce sont des éléments vitaux.

Brian Wiese brigue un second mandat à la mairie de Qualicum Beach et souhaite poursuivre son projet de développement de l'East Village. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

C’est important parce que nous avons besoin de travailleurs. Nous avons des commerces qui ferment dans le centre-ville parce qu’il n’y a plus de main-d’oeuvre , illustre-t-il.

Avec le développement du East Village, qui comprendra plusieurs commerces et une vingtaine de copropriétés, Brian Wiese espère revitaliser la ville et attirer une nouvelle population. Il souhaite également développer le tourisme dans la région.

Nous avons besoin de soutenir les entreprises du centre-ville et si nous ne parvenons pas à bâtir notre industrie touristique et à ajouter plus de bâtiment pour les taxes, alors nous reculons et je ne veux pas voir ça, pas tant que je serai là , assure-t-il.

Si les points de vue sont divisés quant à l’avenir de Qualicum Beach, les candidats semblent tous s’entendre sur au moins une chose : la nécessité de faire un nouveau plan officiel de la communauté. D’ici là, la population a jusqu’au 15 octobre pour se présenter aux urnes afin de choisir la vision qui lui convient le mieux pour la municipalité.