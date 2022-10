Les parents de Guylaine Potvin à la fois soulagés et bouleversés

Les parents de Guylaine Potvin, cette étudiante qui a été assassinée le 28 avril 2000 à Jonquière, se disent à la fois soulagés et bouleversés par l'arrestation d'un suspect 22 ans après les événements .

La mère de Guylaine Potvin, Jeannine Caouette, et son père, Romuald Potvin, remercient les enquêteurs d'avoir persévéré jusqu'à ce qu'ils puissent épingler Marc-André Grenon, un résident de Granby.

Les enquêteurs ont été très persévérants, puis ont fait un bon travail pour tout décortiquer depuis le début tout ce qui était fait, puis ils ont trouvé l’élément manquant , a souligné Jeannine Caouette.

Ce dernier a été accusé d'agression sexuelle et de meurtre au premier degré dans ce dossier, en plus d'autres accusations de tentative de meurtre et d'agression sexuelle sur une autre femme à Québec.

Jeannine Caouette et Romuald Potvin ne croient pas que leur fille connaissait l'individu. Ils précisent que les enquêteurs les ont rencontrés à leur domicile de Saint-Eugène-d’Argentenay au Lac-Saint-Jean plus tôt cette semaine, avant l'arrestation.

« Son arrestation, c’est comme un soulagement, mais à la fois une grosse surprise. Ça nous a troublés beaucoup dans nos émotions, ça nous a fait revivre ces instants de 2000. Ce n’est pas facile, mais admettons que c’est un poids de moins sur nos épaules. » — Une citation de Jeannine Caouette, mère de Guylaine Potvin

Apprendre la nouvelle a été difficile pour le couple, qui n’était pas au fait du détail du travail effectué par les policiers.

Après 22 ans, on n’est pas capable de dire comment ça va arriver, comment c'est rendu dans l’enquête, puis si c’est réglé. Mais, on n’est jamais prêt à ça , a partagé Romuald Potvin.

Les parents de Guylaine Potvin entendent suivre attentivement les procédures judiciaires.

Avec les informations de Gilles Munger