Excès de vitesse à 164 km/h sur la route 389

La Sûreté du Québec (SQ) a mené une opération de sécurité routière totalisant six jours sur la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont. Un conducteur a été intercepté pour avoir conduit à une vitesse de 164 km/h dans une zone de 90 km/h.

Ce type d’infraction vaut une amende allant de 870 $ à 1305 $, ainsi que 14 points d’inaptitude.

La vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles, rappelle la SQ . Cette mobilisation, qui s’est déroulée du 6 au 8 septembre et du 4 au 6 octobre, avait pour but d’améliorer le bilan routier sur cette route sinueuse.

Durant ces six jours, les policiers ont octroyé 137 constats d’infraction pour excès de vitesse, ainsi que deux pour non-port de la ceinture de sécurité et quatre pour des dépassements illégaux.

Dans un communiqué de presse, la SQ avise que d’autres initiatives seront mises en place dans les prochaines semaines sur le réseau routier, notamment sur la route 389.

La campagne de sensibilisation menée par la SAAQ vise spécifiquement les comportements routiers dangereux. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Le 5 octobre dernier, la Société de l’assurance automobile du Québec ( SAAQ ) a lancé sa campagne de sensibilisation sur les comportements imprudents sur les routes de la Côte-Nord.

Les routes 385 et 389 sont particulièrement visées par cette mobilisation qui s’adresse aux travailleurs qui doivent fréquemment emprunter ces voies, ainsi que les touristes de passage dans la région pendant la période estivale.