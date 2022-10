Le zoo d’Edmonton dévoile la rénovation de son carrousel pour enfants Herschell Spillman

Plus de 60 artisans sculpteurs bénévoles ont remis à neuf le carrousel pour enfants Herschell Spillman du zoo d’Edmonton, qui est dès à présent accessible toute l'année. Ils ont sculpté 25 sièges d'animaux qui remplacent les chevaux, deux chars et 52 panneaux décoratifs.

Chaque sculpture a nécessité entre 350 et 400 heures de travail , indique un communiqué du zoo. Le manège est maintenant protégé dans un bâtiment climatisé, avec un plancher en bois, un nouveau système électrique, un nouvel éclairage et un système de sonorisation.

Tammy Wiebe, directrice générale de la Valley Zoo Development Society, un partenaire de financement du zoo, explique que les gens seront invités à faire un don pour monter dans le carrousel afin de récolter des fonds pour d’autres projets du programme de préservation du zoo.

Chaque siège d’animal correspond à un animal du zoo ou à une espèce menacée. Les chevaux originaux en aluminium ont été restaurés et seront exposés à l'intérieur du bâtiment, précise le communiqué.

Une remise aux normes a été faite

Doug Warren est sculpteur en chef au parc Fort Edmonton. Il est celui qui a finalisé toutes les sculptures. Le sculpteur en chef fait le visage et finalise les expressions et les détails , explique-t-il. Selon lui, il n'y avait pas de dessins originaux du carrousel, seulement des dessins génériques de la société Herschell.

Il raconte que plusieurs pièces comme les écrous, les boulons et les attaches ont été remplacées afin de répondre aux normes actuelles et que la sécurité intégrale du manège a été vérifiée.

Doug Warren souligne également que la réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à Gregg Distributors qui, en plus d’être le donateur principal, a prêté 8000 mètres carrés d'espace d'entreposage, ce qui a permis d'effectuer un démontage total de la machine et de tester les pièces et le carrousel une fois le projet terminé.

« Monter dans un carrousel semble assez banal comparé à beaucoup de choses de nos jours, mais le sourire sur le visage des enfants, les rires pendant que le manège tourne, c'est la paie de tout le travail que nous faisons et c'est ce que les gens viennent apprécier. » — Une citation de Doug Warren, sculpteur en chef

Ce carrousel est l'un des deux seuls carrousels pour enfants Herschell Spillman datant de 1959 encore en service dans le monde. L'autre se trouve au musée Herschell dans l'État de New York.

Avec les informations de David Bajer