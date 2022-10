Une distribution d’aides financières pour la ministre Pascale St-Onge dans la région

Pascale St-Onge, la ministre des Sports et responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, était de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean jeudi. Elle a annoncé près de 4 M$ en prêts et subventions à trois entreprises régionales.

D’abord, elle a profité de sa visite pour officialiser l’octroi d’une subvention de 2,8 M$ à Collectes Coderr d'Alma, une filiale du Groupe Coderr. Cet appui permettra à l’entreprise d’économie sociale de doubler la superficie de son usine.

C’est beaucoup plus d’espace pour être capable de bien accueillir toutes les unités réfrigérées, ensuite toute la partie possiblement robotique , a indiqué Josée Gauthier, directrice générale du Groupe Coderr.

La ministre a aussi annoncé un prêt de 800 000 $ à Cycles Devinci de Saguenay, un fabricant de vélos, pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production et sa productivité.

Ça nous permet de concrétiser en fait notre plan de croissance d’usine. Ça nous permet aussi d’asseoir nos bases de croissance pour la future expansion de Devinci. On a l’ambition de rapatrier beaucoup de plateformes qu’on veut fabriquer et assembler en sol québécois , a souligné Francis Morin, directeur général de Cycles Devinci.

Enfin, Agroboréal d'Alma a aussi obtenu une contribution non remboursable de 150 000 $ de la part de DEC Canada.

La ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge (au centre, à l'avant), a participé à une activité de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) jeudi midi. Photo : Radio-Canada / Catherine Fillion

En plus de ces visites d'entreprises, la ministre a aussi participé à un dîner de la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF).

Questionnée sur l'appui du gouvernement fédéral à l'exploitation de mines dans la région, elle a affirmé qu'il s'agissait d'une priorité pour elle. La ministre croit que les projets d'extraction de minéraux critiques pourraient accélérer la transition énergétique.

Il va falloir qu’on développe notre autonomie de plus en plus de ce côté-là. Avec tous les retards qu’on a connus du côté des semi-conducteurs par exemple, c’est sûr qu’il y a des efforts qui sont faits entre Québec Canada puis les municipalités, les communautés pour développer cette économie du futur là et on a besoin de ces matériaux-là pour les nouvelles technologies. Alors, ça fait partie de la stratégie, a-t-elle mentionné.

Selon des informations de Philippe L'Heureux